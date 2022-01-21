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Из финала нового "Секса в большом городе" вырезали сцены с Крисом Нотом

Из финала нового "Секса в большом городе" вырезали сцены с Крисом Нотом

О неожиданном решении рассказала исполнительница роли Миранды - Синтия Никсон: и причина сексуальный скандал, в который угодил актер 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T16:14+0400

2022-01-21T16:14+0400

2022-01-21T16:33+0400

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крис нот

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Из финала продолжения нового "Секса в большом городе" вырезали сцены с участием актера Криса Нота: об этом сообщила актриса Синтия Никсон. Эпидемия харассмента: кто обвинил звезду "Секса в большом городе" в домогательствах?>>Мистер Биг, которого много лет играл Крис Нот, больше не появится в продолжении сериала под названием "И просто так". О решении актерской команды и продюсеров рассказала исполнительница роли Миранды в новом интервью. Никсон отметила, что им "повезло" вовремя вырезать сцены с участием актера из финала нового "Секса в большом городе". И даже несмотря на то, что герой Мистера Бига был выведен из сюжета в самой первой серии, создатели отсняли несколько эпизодов с ним, которые планировали добавить в конце. Но на фоне сексуального скандала и обвинений в изнасиловании Нот оказался не у дел, а создателям пришлось забыть о своей первоначальной идее. Также актриса отметила, что это не единственное изменение в проекте. Так, после кончины актера Уилли Гарсона, сыгравшего друга Керри Стэнфорда, пришлось переписать весь сценарий. И продюсеры нашли выход из этой ситуации, отправив его персонажа гастролировать по всему миру.Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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