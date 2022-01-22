https://sputnik-georgia.ru/20220122/doch-moniki-belluchchi-deva-snyalas-v-goryachey-fotosessii--foto-263735584.html

Дочь Моники Беллуччи Дева снялась в "горячей" фотосессии – ФОТО

Дочь Моники Беллуччи Дева снялась в "горячей" фотосессии – ФОТО

Поклонники модели невольно сравнивают ее работы с ранними фотосессиями знаменитой мамы Девы - Моники Беллуччи

2022-01-22T12:12+0400

2022-01-22T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева, поделилась новыми снимками в своем Instagram.На съемках 17-летняя модель предстала в нескольких образах, позируя в облегающем латексном комбинезоне, полупрозрачном топе и корсетном платье. Пользователи Сети сразу начали сравнивать фото девушки с ранними фотосессиями Моники Беллуччи.Поклонники Девы остались в восторге от фотосессии, отмечая, что дочь также прекрасна, как и всемирно известная мама. Среди восторженных комментаторов оказалась и модель Тина Кунаки – жена Венсана Касселя, которая оставила удивленный смайл в комментариях.Несмотря на юный возраст, Дева Кассель уже накопила большой модельный опыт. Девушка снималась для обложек модных журналов, рекламных кампаний Dolce & Gabbana и выходила на подиум.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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