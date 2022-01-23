https://sputnik-georgia.ru/20220123/goryachaya-fotosessiya-doch-madonny-lurdes-snyalas-s-riannoy---foto-263728157.html
Горячая фотосессия: дочь Мадонны Лурдес снялась с Рианной - ФОТО
Горячая фотосессия: дочь Мадонны Лурдес снялась с Рианной - ФОТО
Фотосессия получилась чувственной и романтичной: в этом Лурдес уже профессионал
2022-01-23T14:02+0400
2022-01-23T14:02+0400
2022-01-23T14:02+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Дочь Мадонны Лурдес Леон снялась вместе с Рианной в рамках рекламной кампании бренда нижнего белья Savage X Fenty by Rihanna.Несмотря на то, что c в рекламе с Рианной Лурдес снялась впервые, с брендом певицы она ранее уже сотрудничала.В сентябре прошлого года Лурдес приняла участие в модном показе Savage x Fenty. Модель вышла на подиум в нижнем белье и чулках из латекса, продемонстрировав свои танцевальные навыки.Рекламная кампания началась сразу после того, как Рианна объявила об открытии первого магазина в Лос-Анджелесе. В этом году планируется открытие магазинов в таких городах как Хьюстон, Филадельфия и округе Колумбия.Помимо Лурдес, в рекламной кампании приняли участие Тесс Макмиллан, Куанна Чейзингхорс, Найя и другие модели. В коллекцию, приуроченную ко Дню Св.Валентина, также вошли и бьюти-новинки косметического бренда поп-звезды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
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Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
мадонна, рианна, зарубежные звезды
Горячая фотосессия: дочь Мадонны Лурдес снялась с Рианной - ФОТО
Фотосессия получилась чувственной и романтичной: в этом Лурдес уже профессионал
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Дочь Мадонны Лурдес Леон снялась вместе с Рианной в рамках рекламной кампании бренда нижнего белья Savage X Fenty by Rihanna.
Несмотря на то, что c в рекламе с Рианной Лурдес снялась впервые, с брендом певицы она ранее уже сотрудничала.
В сентябре прошлого года Лурдес приняла участие в модном показе Savage x Fenty. Модель вышла на подиум в нижнем белье и чулках из латекса, продемонстрировав свои танцевальные навыки.
Рекламная кампания началась сразу после того, как Рианна объявила об открытии первого магазина в Лос-Анджелесе. В этом году планируется открытие магазинов в таких городах как Хьюстон, Филадельфия и округе Колумбия.
Помимо Лурдес, в рекламной кампании приняли участие Тесс Макмиллан, Куанна Чейзингхорс, Найя и другие модели. В коллекцию, приуроченную ко Дню Св.Валентина, также вошли и бьюти-новинки косметического бренда поп-звезды.
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