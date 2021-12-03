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Рианна прокомментировала слухи о своей беременности
© Sputnik/
Одна из самых смелых фанаток звезды связалась с ней в Инстаграм и получила ответ, который так волновал общественность
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Американская певица Рианна прокомментировала слухи о своей беременности – звезда разоткровенничалась с преданной поклонницей.
Недавно Барбадос стал республикой, выйдя из-под власти королевства Британии. На церемонию инаугурации приехала самая знаменитая уроженка острова – Рианна, которую наградили званием героини, а после заподозрили в беременности.
🤔 Am I late… is RiRi #pregnant as I’m sure I can see a blooming bump!— Anikka Forbes (@anikkaforbes) November 30, 2021
Beautiful and Glowing @rihanna if you are. Congratulations on ur #nationalhero honour 👏 #barbadosrepublic #barbadosindependence pic.twitter.com/M05C71mIXi
Фанаты решили, что под облегающим платьем звезды явно выделялся округлившийся живот. Поклонники чуть не сошли с ума от любопытства и даже начали поздравлять Рианну и ее бойфренда A$AP Rocky с будущим прибавлением, после чего самая смелая фанатка связалась с ней в Инстаграм.
Девушка, которая давно следит за творчеством Рианны, спросила певицу – не планирует ли Ри позвать ее на вечеринку будущей мамы.
"Ха! Ты не приехала на первые 10 праздников. И, вообще, меня каждый год подозревают в беременности", – с юмором ответила звезда.
Фанатка решила поделиться скрином личной переписки в Сети, но сначала никто ей не поверил. Но, увидев, что звезда подписана на девушку, изменили свое мнение.
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