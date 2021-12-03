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Рианна прокомментировала слухи о своей беременности
Рианна прокомментировала слухи о своей беременности
Одна из самых смелых фанаток звезды связалась с ней в Инстаграм и получила ответ, который так волновал общественность 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T15:03+0400
2021-12-03T15:03+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
новости
в мире
рианна
шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Американская певица Рианна прокомментировала слухи о своей беременности – звезда разоткровенничалась с преданной поклонницей. Она беременна? Рианна в облегающем платье спровоцировала новые слухи&gt;&gt;Недавно Барбадос стал республикой, выйдя из-под власти королевства Британии. На церемонию инаугурации приехала самая знаменитая уроженка острова – Рианна, которую наградили званием героини, а после заподозрили в беременности. Фанаты решили, что под облегающим платьем звезды явно выделялся округлившийся живот. Поклонники чуть не сошли с ума от любопытства и даже начали поздравлять Рианну и ее бойфренда A$AP Rocky с будущим прибавлением, после чего самая смелая фанатка связалась с ней в Инстаграм. Девушка, которая давно следит за творчеством Рианны, спросила певицу – не планирует ли Ри позвать ее на вечеринку будущей мамы. "Ха! Ты не приехала на первые 10 праздников. И, вообще, меня каждый год подозревают в беременности", – с юмором ответила звезда. Фанатка решила поделиться скрином личной переписки в Сети, но сначала никто ей не поверил. Но, увидев, что звезда подписана на девушку, изменили свое мнение. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;&gt;
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новости, в мире, рианна, шоу-бизнес

Рианна прокомментировала слухи о своей беременности

15:03 03.12.2021
© Sputnik / Перейти в фотобанкПевица Рианна
Певица Рианна - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
© Sputnik
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Одна из самых смелых фанаток звезды связалась с ней в Инстаграм и получила ответ, который так волновал общественность
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Американская певица Рианна прокомментировала слухи о своей беременности – звезда разоткровенничалась с преданной поклонницей.
Она беременна? Рианна в облегающем платье спровоцировала новые слухи>>
Недавно Барбадос стал республикой, выйдя из-под власти королевства Британии. На церемонию инаугурации приехала самая знаменитая уроженка острова – Рианна, которую наградили званием героини, а после заподозрили в беременности.
Фанаты решили, что под облегающим платьем звезды явно выделялся округлившийся живот. Поклонники чуть не сошли с ума от любопытства и даже начали поздравлять Рианну и ее бойфренда A$AP Rocky с будущим прибавлением, после чего самая смелая фанатка связалась с ней в Инстаграм.
Девушка, которая давно следит за творчеством Рианны, спросила певицу – не планирует ли Ри позвать ее на вечеринку будущей мамы.
"Ха! Ты не приехала на первые 10 праздников. И, вообще, меня каждый год подозревают в беременности", – с юмором ответила звезда.
Фанатка решила поделиться скрином личной переписки в Сети, но сначала никто ей не поверил. Но, увидев, что звезда подписана на девушку, изменили свое мнение.
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