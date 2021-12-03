https://sputnik-georgia.ru/20211203/rianna-prokommentirovala-slukhi-o-svoey-beremennosti-262570158.html

Рианна прокомментировала слухи о своей беременности

Рианна прокомментировала слухи о своей беременности

Одна из самых смелых фанаток звезды связалась с ней в Инстаграм и получила ответ, который так волновал общественность 03.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Американская певица Рианна прокомментировала слухи о своей беременности – звезда разоткровенничалась с преданной поклонницей. Она беременна? Рианна в облегающем платье спровоцировала новые слухи>>Недавно Барбадос стал республикой, выйдя из-под власти королевства Британии. На церемонию инаугурации приехала самая знаменитая уроженка острова – Рианна, которую наградили званием героини, а после заподозрили в беременности. Фанаты решили, что под облегающим платьем звезды явно выделялся округлившийся живот. Поклонники чуть не сошли с ума от любопытства и даже начали поздравлять Рианну и ее бойфренда A$AP Rocky с будущим прибавлением, после чего самая смелая фанатка связалась с ней в Инстаграм. Девушка, которая давно следит за творчеством Рианны, спросила певицу – не планирует ли Ри позвать ее на вечеринку будущей мамы. "Ха! Ты не приехала на первые 10 праздников. И, вообще, меня каждый год подозревают в беременности", – с юмором ответила звезда. Фанатка решила поделиться скрином личной переписки в Сети, но сначала никто ей не поверил. Но, увидев, что звезда подписана на девушку, изменили свое мнение. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>

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