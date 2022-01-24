https://sputnik-georgia.ru/20220124/keti-topuriya-pokazala-podrosshego-syna-adama--foto-263836865.html

Кети Топурия показала подросшего сына Адама – ФОТО

Кети Топурия показала подросшего сына Адама – ФОТО

Малыш подрос и, судя по всему, купается в любви звездных родителей

2022-01-24T13:34+0400

2022-01-24T13:34+0400

2022-01-24T13:34+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия показала фотографию годовалого сына Адама в честь его дня рождения.Кети редко делится семейными фотографиями, в том числе и маленького сына. Но в день рождения Адама исполнительница сделала исключение, однако лица малыша все же не показала."С днем варенья тебя, мой любимый мальчик, мы тебя безумно любим", – написала Топурия."Поздравляю Вас!!! Здоровья, счастья и удачи в жизни малышу! С днем рождения!!! Ура, ура, ура!", "С днем рождения! Пусть растет здоровым", "Красивая семья, счастья и любви бесконечной!!!" – поздравляют малыша подписчики под постом.Топурия во второй раз стала мамой в начале 2021 года. Певица родила сына от второго мужа – бизнесмена Льва Деньгова. Звезда редко публикует снимки и видео со своими наследниками, и чаще показывает дочь Оливию от первого брака. У Льва Деньгова также есть дети с прошлого брака – сын Леонид и дочь Шошана.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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кети топурия, грузинский шоу-бизнес, российский шоу-бизнес