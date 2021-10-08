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https://sputnik-georgia.ru/20211008/glaz-ne-otorvat-topuriya-v-brendovom-obraze-pokhvastalas-novoy-pricheskoy--260346207.html
Глаз не оторвать! Топурия в брендовом образе похвасталась новой прической
Глаз не оторвать! Топурия в брендовом образе похвасталась новой прической
Звезда группы A'Studio восхитила фанатов безупречным вкусом и новым имиджем. Артистка становится краше с каждым годом! 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T11:35+0400
2021-10-08T11:41+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
кети топурия
грузинский шоу-бизнес
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 8 окт - Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия восхитила поклонников – звезда в брендовых нарядах похвасталась новой прической. Топурия улетела из Москвы и рассказала об этом подписчикам в Инстаграм. Звезда сделала снимок в аэропорту "Шереметьево". По прилету исполнительница загрузила еще одну фотографию, но уже из номера гостиницы и вызвала ажиотаж в Сети. На новом снимке Кети позировала в стильном, брендовом образе – черном лифе и голубых брюках из шелка Tom Ford. Также звезда продемонстрировала новый оттенок волос и вызвала восхищение поклонников. Кети осветлила пряди на несколько оттенков и стала ближе к блонду."Какая красота", "Глаз не оторвать", "С каждым годом все красивее и красивее", "Новый цвет волос – топ", "Великолепная", "Такая стильная", "Твой стиль несравним", "Прическа огонь", "Как можно быть такой обалденной", – написали под постом. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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кети топурия, грузинский шоу-бизнес, российский шоу-бизнес

Глаз не оторвать! Топурия в брендовом образе похвасталась новой прической

11:35 08.10.2021 (обновлено: 11:41 08.10.2021)
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© photo: Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКети Топурия. Юбилейный концерт Леонида Агутина
Кети Топурия. Юбилейный концерт Леонида Агутина - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© photo: Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Звезда группы A'Studio восхитила фанатов безупречным вкусом и новым имиджем. Артистка становится краше с каждым годом!
ТБИЛИСИ, 8 окт - Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия восхитила поклонников – звезда в брендовых нарядах похвасталась новой прической.
Топурия улетела из Москвы и рассказала об этом подписчикам в Инстаграм. Звезда сделала снимок в аэропорту "Шереметьево". По прилету исполнительница загрузила еще одну фотографию, но уже из номера гостиницы и вызвала ажиотаж в Сети.
На новом снимке Кети позировала в стильном, брендовом образе – черном лифе и голубых брюках из шелка Tom Ford. Также звезда продемонстрировала новый оттенок волос и вызвала восхищение поклонников.
Кети осветлила пряди на несколько оттенков и стала ближе к блонду.
"Какая красота", "Глаз не оторвать", "С каждым годом все красивее и красивее", "Новый цвет волос – топ", "Великолепная", "Такая стильная", "Твой стиль несравним", "Прическа огонь", "Как можно быть такой обалденной", – написали под постом.
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