Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Глаз не оторвать! Топурия в брендовом образе похвасталась новой прической
11:35 08.10.2021 (обновлено: 11:41 08.10.2021)
90
© photo: Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКети Топурия. Юбилейный концерт Леонида Агутина
© photo: Sputnik / Максим Блинов/
Звезда группы A'Studio восхитила фанатов безупречным вкусом и новым имиджем. Артистка становится краше с каждым годом!
ТБИЛИСИ, 8 окт - Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия восхитила поклонников – звезда в брендовых нарядах похвасталась новой прической.
Топурия улетела из Москвы и рассказала об этом подписчикам в Инстаграм. Звезда сделала снимок в аэропорту "Шереметьево". По прилету исполнительница загрузила еще одну фотографию, но уже из номера гостиницы и вызвала ажиотаж в Сети.
На новом снимке Кети позировала в стильном, брендовом образе – черном лифе и голубых брюках из шелка Tom Ford. Также звезда продемонстрировала новый оттенок волос и вызвала восхищение поклонников.
Кети осветлила пряди на несколько оттенков и стала ближе к блонду.
"Какая красота", "Глаз не оторвать", "С каждым годом все красивее и красивее", "Новый цвет волос – топ", "Великолепная", "Такая стильная", "Твой стиль несравним", "Прическа огонь", "Как можно быть такой обалденной", – написали под постом.
Читайте также:
Бесконечные ноги! Кети Топурия в серебристом мини сразила поклонников
"Гуф боготворил Кети Топурия" - Мари Краймбрери о бывшей рэпера
Дарит счастье: муж Кети Топурия трогательно поздравил ее с 35-летием
Кети Топурия и группа A'Studio готовит для слушателей новый альбом
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.