https://sputnik-georgia.ru/20220107/slaschavyy-kakoy-to-keti-topuriya-pokazala-redkiy-kadr-s-muzhem-krasavtsem---foto-263453128.html

"Слащавый какой-то": Кети Топурия показала редкий кадр с мужем-красавцем - ФОТО

"Слащавый какой-то": Кети Топурия показала редкий кадр с мужем-красавцем - ФОТО

Кети нечасто показывает отца своего сына Адама, но на новогодних каникулах сделала исключение

2022-01-07T21:44+0400

2022-01-07T21:44+0400

2022-01-07T21:44+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Популярная певица, солистка группы A'Studio Кети Топурия опубликовала в Instagram редкий кадр со своим супругом - бизнесменом Львом Деньговым.В данное время знаменитость находится с любимым мужчиной на отдыхе в Дубае. Именно в одном из ресторанчике крупнейшего города в Объединенных Арабских Эмиратах Кети и сделала снимок с мужем. На фото известная певица, одетая в яркую рубашку и белый лиф от купальника, обедает. Деньгов же позирует рядом с любимой в белой футболке."Красивейшая пара", "Мальчик в образе", "Слащавый какой-то", "Повезло парню. Бывает. Талантливый мистер Рипли", "Вы похожи, а это знак", "Радуйте почаще своими фото", - пишут фолловеры Кети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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кети топурия, грузинский шоу-бизнес, российский шоу-бизнес