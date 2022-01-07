Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220107/slaschavyy-kakoy-to-keti-topuriya-pokazala-redkiy-kadr-s-muzhem-krasavtsem---foto-263453128.html
"Слащавый какой-то": Кети Топурия показала редкий кадр с мужем-красавцем - ФОТО
"Слащавый какой-то": Кети Топурия показала редкий кадр с мужем-красавцем - ФОТО
Кети нечасто показывает отца своего сына Адама, но на новогодних каникулах сделала исключение
2022-01-07T21:44+0400
2022-01-07T21:44+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
кети топурия
грузинский шоу-бизнес
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259459490_0:406:1050:997_1920x0_80_0_0_8a8101104c93b089a851b7d69f01b779.jpg
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Популярная певица, солистка группы A'Studio Кети Топурия опубликовала в Instagram редкий кадр со своим супругом - бизнесменом Львом Деньговым.В данное время знаменитость находится с любимым мужчиной на отдыхе в Дубае. Именно в одном из ресторанчике крупнейшего города в Объединенных Арабских Эмиратах Кети и сделала снимок с мужем. На фото известная певица, одетая в яркую рубашку и белый лиф от купальника, обедает. Деньгов же позирует рядом с любимой в белой футболке."Красивейшая пара", "Мальчик в образе", "Слащавый какой-то", "Повезло парню. Бывает. Талантливый мистер Рипли", "Вы похожи, а это знак", "Радуйте почаще своими фото", - пишут фолловеры Кети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259459490_107:425:1002:1096_1920x0_80_0_0_d464c12abf1e57ffb379743df2b9960d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кети топурия, грузинский шоу-бизнес, российский шоу-бизнес

"Слащавый какой-то": Кети Топурия показала редкий кадр с мужем-красавцем - ФОТО

21:44 07.01.2022
© Instagram / keti_one_officialКети Топурия с супругом
Кети Топурия с супругом - Sputnik Грузия, 1920, 07.01.2022
© Instagram / keti_one_official
Подписаться на
Кети нечасто показывает отца своего сына Адама, но на новогодних каникулах сделала исключение
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Популярная певица, солистка группы A'Studio Кети Топурия опубликовала в Instagram редкий кадр со своим супругом - бизнесменом Львом Деньговым.
В данное время знаменитость находится с любимым мужчиной на отдыхе в Дубае. Именно в одном из ресторанчике крупнейшего города в Объединенных Арабских Эмиратах Кети и сделала снимок с мужем.
На фото известная певица, одетая в яркую рубашку и белый лиф от купальника, обедает. Деньгов же позирует рядом с любимой в белой футболке.
"Красивейшая пара", "Мальчик в образе", "Слащавый какой-то", "Повезло парню. Бывает. Талантливый мистер Рипли", "Вы похожи, а это знак", "Радуйте почаще своими фото", - пишут фолловеры Кети.
Читайте также:
Ешь и худей: Кети Топурия рассказала как есть хачапури и весить 54 кг
Глаз не оторвать! Топурия в брендовом образе похвасталась новой прической
Бесконечные ноги! Кети Топурия в серебристом мини сразила поклонников
"Гуф боготворил Кети Топурия" - Мари Краймбрери о бывшей рэпера
Дарит счастье: муж Кети Топурия трогательно поздравил ее с 35-летием
Кети Топурия и группа A'Studio готовит для слушателей новый альбом
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:11Гадания и предсказания: чего, по мнению грузинской прессы, не избежать в новом году?
20:34Лучшее новогоднее кино - рекомендация от Николая Цискаридзе
19:59Ситуация в Казахстане: в Байконуре установили повышенный уровень терругрозы
19:40На перевале Паравани введены ограничения
19:29Российские самолеты с армянскими миротворцами на борту вылетели в Казахстан
18:59В Батуми идет спасательная операция - в море ищут мужчину
18:04Российские миротворцы и казахстанские силовики взяли под полный контроль аэропорт Алматы
18:01МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину
17:41Кедми: протестами в Казахстане руководят беглые олигархи
17:36В Тбилиси прошло рождественское автошествие "Алило"
17:34Тбилиси окропили святой водой в праздник Рождества и провели "Алило" - видео
17:16Сотни граждан Казахстана ждут вылета из Грузии на родину
16:21Их нужно уничтожать: Токаев приказал ликвидировать террористов и поблагодарил ОДКБ
16:01Что ждет экономику Грузии в 2022 году: прогнозы экспертов
15:47В Грузии женщина выиграла 100 тысяч лари в ковид-лотерею
15:18Лейбористская партия решила прекратить бойкот парламента Грузии?
14:41Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации
14:16Авиарейс Кутаиси-Атырау отложили во второй раз
13:44Президент Казахстана отдал приказ открывать огонь на поражение по террористам
13:26За сутки количество инфицированных "омикроном" в Грузии увеличилось почти вдвое