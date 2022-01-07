Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
"Слащавый какой-то": Кети Топурия показала редкий кадр с мужем-красавцем - ФОТО
© Instagram / keti_one_officialКети Топурия с супругом
© Instagram / keti_one_official
Кети нечасто показывает отца своего сына Адама, но на новогодних каникулах сделала исключение
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Популярная певица, солистка группы A'Studio Кети Топурия опубликовала в Instagram редкий кадр со своим супругом - бизнесменом Львом Деньговым.
В данное время знаменитость находится с любимым мужчиной на отдыхе в Дубае. Именно в одном из ресторанчике крупнейшего города в Объединенных Арабских Эмиратах Кети и сделала снимок с мужем.
На фото известная певица, одетая в яркую рубашку и белый лиф от купальника, обедает. Деньгов же позирует рядом с любимой в белой футболке.
"Красивейшая пара", "Мальчик в образе", "Слащавый какой-то", "Повезло парню. Бывает. Талантливый мистер Рипли", "Вы похожи, а это знак", "Радуйте почаще своими фото", - пишут фолловеры Кети.
Читайте также:
Ешь и худей: Кети Топурия рассказала как есть хачапури и весить 54 кг
Глаз не оторвать! Топурия в брендовом образе похвасталась новой прической
Бесконечные ноги! Кети Топурия в серебристом мини сразила поклонников
"Гуф боготворил Кети Топурия" - Мари Краймбрери о бывшей рэпера
Дарит счастье: муж Кети Топурия трогательно поздравил ее с 35-летием
Кети Топурия и группа A'Studio готовит для слушателей новый альбом
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.