https://sputnik-georgia.ru/20220124/nazlo-kim-kane-uest-i-ego-novaya-devushka-proizveli-furor-na-nedele-mody-263843817.html

Назло Ким: Канье Уэст и его новая девушка произвели фурор на Неделе моды

Назло Ким: Канье Уэст и его новая девушка произвели фурор на Неделе моды

Эпатажный музыкант и его возлюбленная-актриса смотрелись очень гармонично в джинсовых образах

2022-01-24T16:35+0400

2022-01-24T16:35+0400

2022-01-24T16:35+0400

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ким кардашьян

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Американский рэпер Канье Уэст и его новая девушка Джулия Фокс стали самой яркой парой на Неделе моды в Париже: парный образ звезд произвел фурор в Сети. Про романтические отношения Уэста и Фокс ходит множество слухов. Многие фанаты искренне верят в чувства пары, а некоторые уверены, что это попытка рэпера вызвать ревность у экс-жены Ким Кардашьян. Но никто не отрицает, что Джулия и Канье хорошо смотрятся вместе. На показе модного бренда Kenzo, прошедшего в рамках парижской Недели моды, Уэст и его новая девушка привлекли внимание фотографов парными, джинсовыми образами. Фокс похвасталась тонкой талией, надев короткий жакет и джинсы с низкой посадкой. Свой образ она дополнила драматическим макияжем глаз. А Уэст надел широкий бомбер, джинсы и высокие сапоги, которые поклонники уже прозвали "рыбацкими". Многие фанаты уверены, что Канье повлиял на гардероб новой возлюбленной. Образы актрисы уже на раз напоминали публике наряды Ким Кардашьян, но это никак не волнует Джулию. Наоборот, девушке льстит это сравнение, и она не отрицает, что всегда фанатела от стиля звезды реалити. Читайте также:Больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса здесь >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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ким кардашьян, неделя моды, неделя моды в париже, шоу-бизнес, канье уэст, зарубежные звезды