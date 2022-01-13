https://sputnik-georgia.ru/20220113/spasibo-kim-novyy-boyfrend-kardashyan-stanet-veduschim-oskara-263581295.html

Спасибо Ким: новый бойфренд Кардашьян станет ведущим "Оскара"?

Спасибо Ким: новый бойфренд Кардашьян станет ведущим "Оскара"?

Организаторы известной премии уже ведут переговоры с молодым комиком и этот момент может здорово перевернуть его жизнь 13.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-13T13:11+0400

2022-01-13T13:11+0400

2022-01-13T13:11+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Новый возлюбленный Ким Кардашьян Пит Дэвидсон может стать ведущим премии "Оскар-2022": в сети ходят слухи, что за комика поручилась его влиятельная девушка. С 2019 года "Оскар" проходит без ведущих: мини-репортажи снимаются разными актерами с разных уголков театра, а награды вручают люди, задействованные в кинематографе. Но недавно создатели премии поняли, что отсутствие ведущего спровоцировало спад интереса зрителей и решили все поменять. Организаторы "Оскара" решили привлечь внимание молодой аудитории и обратились за помощью к Питу Дэвисону. Как рассказали источники Page Six, новый бойфренд Кардашьян может стать ведущим премии и уже ведет переговоры. "Он собирает нереальные просмотры в Сети, которые очень сложно получить сегодня. Можно сказать, что его карьера движется в правильном направлении. Он уже стал секс-символом и обрел известность среди нового поколения", - рассказал источник и добавил, что не последую роль в этом сыграл и роман Пита с влиятельной Ким. Напомним, что до Кардашьян Дэвидсон встречался и с другими знаменитостями: певицей Арианой Гранде, моделью Кайей Гербер, актрисой Кейт Бекинсейл и другими.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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оскар, ким кардашьян, кинопремия "оскар", шоу-бизнес, канье уэст, зарубежные звезды, пит дэвидсон