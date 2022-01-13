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https://sputnik-georgia.ru/20220113/spasibo-kim-novyy-boyfrend-kardashyan-stanet-veduschim-oskara-263581295.html
Спасибо Ким: новый бойфренд Кардашьян станет ведущим "Оскара"?
Спасибо Ким: новый бойфренд Кардашьян станет ведущим "Оскара"?
Организаторы известной премии уже ведут переговоры с молодым комиком и этот момент может здорово перевернуть его жизнь 13.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-13T13:11+0400
2022-01-13T13:11+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
оскар
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Новый возлюбленный Ким Кардашьян Пит Дэвидсон может стать ведущим премии "Оскар-2022": в сети ходят слухи, что за комика поручилась его влиятельная девушка. С 2019 года "Оскар" проходит без ведущих: мини-репортажи снимаются разными актерами с разных уголков театра, а награды вручают люди, задействованные в кинематографе. Но недавно создатели премии поняли, что отсутствие ведущего спровоцировало спад интереса зрителей и решили все поменять. Организаторы "Оскара" решили привлечь внимание молодой аудитории и обратились за помощью к Питу Дэвисону. Как рассказали источники Page Six, новый бойфренд Кардашьян может стать ведущим премии и уже ведет переговоры. "Он собирает нереальные просмотры в Сети, которые очень сложно получить сегодня. Можно сказать, что его карьера движется в правильном направлении. Он уже стал секс-символом и обрел известность среди нового поколения", - рассказал источник и добавил, что не последую роль в этом сыграл и роман Пита с влиятельной Ким. Напомним, что до Кардашьян Дэвидсон встречался и с другими знаменитостями: певицей Арианой Гранде, моделью Кайей Гербер, актрисой Кейт Бекинсейл и другими.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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оскар, ким кардашьян, кинопремия "оскар", шоу-бизнес, канье уэст, зарубежные звезды, пит дэвидсон

Спасибо Ким: новый бойфренд Кардашьян станет ведущим "Оскара"?

13:11 13.01.2022
© Instagram / petedavidsonsПит Дэвидсон, Ким Кардашья и Крис Дженнер
Пит Дэвидсон, Ким Кардашья и Крис Дженнер - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
© Instagram / petedavidsons
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Организаторы известной премии уже ведут переговоры с молодым комиком и этот момент может здорово перевернуть его жизнь
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Новый возлюбленный Ким Кардашьян Пит Дэвидсон может стать ведущим премии "Оскар-2022": в сети ходят слухи, что за комика поручилась его влиятельная девушка.
С 2019 года "Оскар" проходит без ведущих: мини-репортажи снимаются разными актерами с разных уголков театра, а награды вручают люди, задействованные в кинематографе. Но недавно создатели премии поняли, что отсутствие ведущего спровоцировало спад интереса зрителей и решили все поменять.
Организаторы "Оскара" решили привлечь внимание молодой аудитории и обратились за помощью к Питу Дэвисону. Как рассказали источники Page Six, новый бойфренд Кардашьян может стать ведущим премии и уже ведет переговоры.
"Он собирает нереальные просмотры в Сети, которые очень сложно получить сегодня. Можно сказать, что его карьера движется в правильном направлении. Он уже стал секс-символом и обрел известность среди нового поколения", - рассказал источник и добавил, что не последую роль в этом сыграл и роман Пита с влиятельной Ким.
Напомним, что до Кардашьян Дэвидсон встречался и с другими знаменитостями: певицей Арианой Гранде, моделью Кайей Гербер, актрисой Кейт Бекинсейл и другими.
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