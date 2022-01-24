https://sputnik-georgia.ru/20220124/prezident-gruzii-vstretilas-v-zhenschinami-politikami-263850130.html
Президент Грузии встретилась в женщинами-политиками
Президент Грузии встретилась в женщинами-политиками
Участницы встречи отметили, что начатый процесс будет довольно долгосрочным и сложным 24.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-24T19:46+0400
2022-01-24T19:46+0400
2022-01-24T20:03+0400
политика
новости
грузия
президент грузии
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили возобновила встречи с представительницами политических партий и неправительственных организаций.Президент Грузии заявила, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе 10 декабря 2021 года. Выйти из сложившейся ситуации, по ее словам, можно посредством общенациональной дискуссии. Зурабишвили пригласила на свой новогодний прием представителей политических сил15 декабря 2021 года, а позже начала проводить встречи в индивидуальном порядке.На первой в этом году встрече президент Грузии собрала в своей резиденции только женщин-политиков.Процесс, которого видит президент, не ориентирован на реагирование на текущие политические пожары, заявила после встречи депутат от оппозиционной партии "Лело" Анна Нацвлишвили.Примирение властей и оппозиции глазами президента Грузии - три принципа >>"Сегодня мы коснулись тех болезненных вопросов, которые происходят здесь и сейчас. Безусловно, речь шла о том, что эти вопросы тоже нуждаются в адекватных шагах и реакциях", - заявила Нацвлишвили.Что касается процесса, то это больше общественный и партийный процесс, в том числе пространство для сближения тех людей, которые занимают разные позиции, подчеркнула она.По словам лидера оппозиционной партии "За справедливость" Эки Беселия, встреча была технического характера, на которой стороны обменялись идеями."В ближайшие дни (президент - ред.) пришлет вопросы, а затем уже будут созданы тематические группы и рабочий процесс будет проходить в этих группах, и в итоге мы увидеть какие темы будут в приоритете", - сказала Беселия.Эти группы не будут созданы по партийному признаку, будут созданы тематические группы и у групп будут модераторы, отметила она.Зурабишвили сделала первый шаг к примирению: кто принял приглашение президента >>"Неправильно создавать иллюзию, что острейшие вопросы будут сегодня же решены… Это будет довольно долгосрочный и сложный процесс", - отметила она.В свою очередь, исполнительный директор НПО "Международная прозрачность" Эка Гигаури считает важным существование документа, в котором будут оценены все те процессы, которые произошли в Грузии.Главное для меня не создавать преувеличенных ожиданий в обществе, отметила она."Этот процесс не касается текущих событий. Этот процесс не служит тому, чтобы найти определенные пути решения проблем, которые сегодня существуют в стране, в том числе в отношении реформ или других политических процессов. Организованный президентом процесс не служит этому", - отметила Гигаури.Депутат от правящей партии Нино Цилосани положительно оценивает начатый президентом процесс.Президент Грузии встречается с политиками индивидуально >>"Важно, что этот процесс не ведут политические партии, он будет максимально свободным от участия партий. Участие любого человека ставит целью всего лишь достижение определенного согласия вокруг существующих в истории разных фактов и событий", - заявила Цилосани.Президент Грузии ранее назвала три принципа переговоров: инклюзивность – вовлеченность всех сторон, прозрачность процесса и отсутствие предварительных условий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, президент грузии, саломе зурабишвили
Президент Грузии встретилась в женщинами-политиками
19:46 24.01.2022 (обновлено: 20:03 24.01.2022)
Участницы встречи отметили, что начатый процесс будет довольно долгосрочным и сложным
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили возобновила встречи с представительницами политических партий и неправительственных организаций.
Президент Грузии заявила, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе 10 декабря 2021 года. Выйти из сложившейся ситуации, по ее словам, можно посредством общенациональной дискуссии. Зурабишвили пригласила на свой новогодний прием представителей политических сил15 декабря 2021 года, а позже начала проводить встречи в индивидуальном порядке.
На первой в этом году встрече президент Грузии собрала в своей резиденции только женщин-политиков.
Процесс, которого видит президент, не ориентирован на реагирование на текущие политические пожары, заявила после встречи депутат от оппозиционной партии "Лело" Анна Нацвлишвили.
"Сегодня мы коснулись тех болезненных вопросов, которые происходят здесь и сейчас. Безусловно, речь шла о том, что эти вопросы тоже нуждаются в адекватных шагах и реакциях", - заявила Нацвлишвили.
Что касается процесса, то это больше общественный и партийный процесс, в том числе пространство для сближения тех людей, которые занимают разные позиции, подчеркнула она.
"Остаются много вопросов, в том числе и у меня. Многое наверно покажет сам процесс и внесет больше ясности во всем этом. Во всяком случае, мы все согласны с тем, что это актуально", - заявила Нацвлишвили.
По словам лидера оппозиционной партии "За справедливость" Эки Беселия, встреча была технического характера, на которой стороны обменялись идеями.
"В ближайшие дни (президент - ред.) пришлет вопросы, а затем уже будут созданы тематические группы и рабочий процесс будет проходить в этих группах, и в итоге мы увидеть какие темы будут в приоритете", - сказала Беселия.
Эти группы не будут созданы по партийному признаку, будут созданы тематические группы и у групп будут модераторы, отметила она.
"Неправильно создавать иллюзию, что острейшие вопросы будут сегодня же решены… Это будет довольно долгосрочный и сложный процесс", - отметила она.
В свою очередь, исполнительный директор НПО "Международная прозрачность" Эка Гигаури считает важным существование документа, в котором будут оценены все те процессы, которые произошли в Грузии.
"Это важно с исторической точки зрения. Пока я не могу вспомнить ни одного подобного документа, который оценивает все это глубоко. Поэтому это важно", - отметила Гигаури.
Главное для меня не создавать преувеличенных ожиданий в обществе, отметила она.
"Этот процесс не касается текущих событий. Этот процесс не служит тому, чтобы найти определенные пути решения проблем, которые сегодня существуют в стране, в том числе в отношении реформ или других политических процессов. Организованный президентом процесс не служит этому", - отметила Гигаури.
Депутат от правящей партии Нино Цилосани положительно оценивает начатый президентом процесс.
"Важно, что этот процесс не ведут политические партии, он будет максимально свободным от участия партий. Участие любого человека ставит целью всего лишь достижение определенного согласия вокруг существующих в истории разных фактов и событий", - заявила Цилосани.
Президент Грузии ранее назвала три принципа переговоров: инклюзивность – вовлеченность всех сторон, прозрачность процесса и отсутствие предварительных условий.
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