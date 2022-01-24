https://sputnik-georgia.ru/20220124/chetvero-chlenov-pravitelstva-gruzii-zaboleli-koronavirusom--263834581.html

Четверо членов правительства Грузии заболели коронавирусом

Четверо членов правительства Грузии заболели коронавирусом

Заседание правительства в понедельник состоялось не полным составом

2022-01-24T12:32+0400

2022-01-24T12:32+0400

2022-01-24T12:49+0400

общество

новости

грузия

леван давиташвили

михаил чхенкели

ираклий карселадзе

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251141582_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_b98acc90f7a96c81c2df9947d2d9270c.jpg

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Коронавирус подтвердился у четырех членов правительства Грузии, сообщает "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу Кабмина. На заседании правительства по состоянию здоровья в понедельник не было министра образования и науки Михаила Чхенкели, министра регионального развития и инфраструктуры Ираклия Карселадзе, министра сельского хозяйства и инфраструктуры Левана Давиташвили и министра обороны Джуаншера Бурчуладзе. Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванной новым штаммом "омикрон", который выявили в стране в конце прошлого года – 20 декабря 2021 года. Прирост новых случаев инфицирования в январе бьет рекорды. Последний такой случай был зафиксирован в минувшую субботу – 11 039 больных. При этом достаточно медленные темпы вакцинации. За десять месяцев, после появления вакцин в Грузии, привились лишь 42% взрослого населения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, леван давиташвили, михаил чхенкели, ираклий карселадзе, коронавирус covid-19