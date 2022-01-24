https://sputnik-georgia.ru/20220124/chetvero-chlenov-pravitelstva-gruzii-zaboleli-koronavirusom--263834581.html
Четверо членов правительства Грузии заболели коронавирусом
Четверо членов правительства Грузии заболели коронавирусом
Заседание правительства в понедельник состоялось не полным составом
2022-01-24T12:32+0400
2022-01-24T12:32+0400
2022-01-24T12:49+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Коронавирус подтвердился у четырех членов правительства Грузии, сообщает "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу Кабмина. На заседании правительства по состоянию здоровья в понедельник не было министра образования и науки Михаила Чхенкели, министра регионального развития и инфраструктуры Ираклия Карселадзе, министра сельского хозяйства и инфраструктуры Левана Давиташвили и министра обороны Джуаншера Бурчуладзе. Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванной новым штаммом "омикрон", который выявили в стране в конце прошлого года – 20 декабря 2021 года. Прирост новых случаев инфицирования в январе бьет рекорды. Последний такой случай был зафиксирован в минувшую субботу – 11 039 больных. При этом достаточно медленные темпы вакцинации. За десять месяцев, после появления вакцин в Грузии, привились лишь 42% взрослого населения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, леван давиташвили, михаил чхенкели, ираклий карселадзе, коронавирус covid-19
Четверо членов правительства Грузии заболели коронавирусом
12:32 24.01.2022 (обновлено: 12:49 24.01.2022)
Заседание правительства в понедельник состоялось не полным составом
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Коронавирус подтвердился у четырех членов правительства Грузии, сообщает "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
На заседании правительства по состоянию здоровья в понедельник не было министра образования и науки Михаила Чхенкели, министра регионального развития и инфраструктуры Ираклия Карселадзе, министра сельского хозяйства и инфраструктуры Левана Давиташвили и министра обороны Джуаншера Бурчуладзе.
Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванной новым штаммом "омикрон", который выявили в стране в конце прошлого года – 20 декабря 2021 года. Прирост новых случаев инфицирования в январе бьет рекорды. Последний такой случай был зафиксирован в минувшую субботу – 11 039 больных.
При этом достаточно медленные темпы вакцинации. За десять месяцев, после появления вакцин в Грузии, привились лишь 42% взрослого населения.
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