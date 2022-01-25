https://sputnik-georgia.ru/20220125/sestry-kayli-dzhenner-sluchayno-rassekretili-pol-ee-buduschego-malysha-263866217.html

Сестры Кайли Дженнер случайно рассекретили пол ее будущего малыша

Сестры Кайли Дженнер случайно рассекретили пол ее будущего малыша

Уличные фотографы случайно подловили знаменитостей во время семейного похода по магазинам - и поклонники поняли все

2022-01-25T13:13+0400

2022-01-25T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Сестры беременной инстадивы Кайли Дженнер случайно рассекретили пол ее будущего малыша – об этом рассказали американские СМИ. В сентябре 2021 года Дженнер призналась, что беременна во второй раз. Эта новость не удивила фантов, ведь все давно догадывались о положении Кайли. Звезда перестала делиться снимками в полный рост, либо показывала старые фото. Также она так и не назвала пол будущего ребенка, что расстроило подписчиков в Инстаграм. Но недавно сестры Дженнер нечаянно "исправили" ситуацию. Кендалл Дженнер и Хлое Кардашьян раскрыли пол ребенка Кайли. Фоторепортеры одного из СМИ "застукали" девушек в детском магазине. Сестры купили парочку кукол и других девичьих игрушек для младенцев. Так что поклонники быстро сложили дважды два и пришли к выводу, что Кайли ждет девочку. Также ходят слухи, что звезда уже родила ребенка, но пока не хочет показывать ее фанатам. Некоторые источники настаивают, что видели Дженнер "уже без живота", а кто-то разглядел на сторис детские пеленки и бутылочки. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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шоу-бизнес, кайли дженнер , зарубежные звезды