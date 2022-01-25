https://sputnik-georgia.ru/20220125/sestry-kayli-dzhenner-sluchayno-rassekretili-pol-ee-buduschego-malysha-263866217.html
Сестры Кайли Дженнер случайно рассекретили пол ее будущего малыша
Сестры Кайли Дженнер случайно рассекретили пол ее будущего малыша
Уличные фотографы случайно подловили знаменитостей во время семейного похода по магазинам - и поклонники поняли все
2022-01-25T13:13+0400
2022-01-25T13:13+0400
2022-01-25T13:21+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
кайли дженнер
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/17/252653104_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_0bb91e85e7594d2336e85e12f284ff21.jpg
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Сестры беременной инстадивы Кайли Дженнер случайно рассекретили пол ее будущего малыша – об этом рассказали американские СМИ. В сентябре 2021 года Дженнер призналась, что беременна во второй раз. Эта новость не удивила фантов, ведь все давно догадывались о положении Кайли. Звезда перестала делиться снимками в полный рост, либо показывала старые фото. Также она так и не назвала пол будущего ребенка, что расстроило подписчиков в Инстаграм. Но недавно сестры Дженнер нечаянно "исправили" ситуацию. Кендалл Дженнер и Хлое Кардашьян раскрыли пол ребенка Кайли. Фоторепортеры одного из СМИ "застукали" девушек в детском магазине. Сестры купили парочку кукол и других девичьих игрушек для младенцев. Так что поклонники быстро сложили дважды два и пришли к выводу, что Кайли ждет девочку. Также ходят слухи, что звезда уже родила ребенка, но пока не хочет показывать ее фанатам. Некоторые источники настаивают, что видели Дженнер "уже без живота", а кто-то разглядел на сторис детские пеленки и бутылочки. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/17/252653104_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_32e4feecd9739ece0a188b2e6756852a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
шоу-бизнес, кайли дженнер , зарубежные звезды
Сестры Кайли Дженнер случайно рассекретили пол ее будущего малыша
13:13 25.01.2022 (обновлено: 13:21 25.01.2022)
Уличные фотографы случайно подловили знаменитостей во время семейного похода по магазинам, и поклонники поняли все
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Сестры беременной инстадивы Кайли Дженнер случайно рассекретили пол ее будущего малыша – об этом рассказали американские СМИ.
В сентябре 2021 года Дженнер призналась, что беременна во второй раз. Эта новость не удивила фантов, ведь все давно догадывались о положении Кайли. Звезда перестала делиться снимками в полный рост, либо показывала старые фото. Также она так и не назвала пол будущего ребенка, что расстроило подписчиков в Инстаграм.
Но недавно сестры Дженнер нечаянно "исправили" ситуацию. Кендалл Дженнер и Хлое Кардашьян раскрыли пол ребенка Кайли.
Фоторепортеры одного из СМИ "застукали" девушек в детском магазине. Сестры купили парочку кукол и других девичьих игрушек для младенцев. Так что поклонники быстро сложили дважды два и пришли к выводу, что Кайли ждет девочку.
Также ходят слухи, что звезда уже родила ребенка, но пока не хочет показывать ее фанатам. Некоторые источники настаивают, что видели Дженнер "уже без живота", а кто-то разглядел на сторис детские пеленки и бутылочки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.