https://sputnik-georgia.ru/20220125/ubiystvo-grazhdanki-rossii-v-tbilisi-zaderzhannym-uzhestochili-obvinenie-263883871.html

Убийство гражданки России в Тбилиси: задержанным ужесточили обвинение

Убийство гражданки России в Тбилиси: задержанным ужесточили обвинение

На основании дополнительно добытых в ходе следствия доказательств прокуратура выдвинула против арестованных новые обвинения 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T23:22+0400

2022-01-25T23:22+0400

2022-01-25T23:22+0400

происшествия

новости

грузия

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262337631_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_65b31dd796690415d926419880613e15.jpg

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Двум из трех задержанных по делу об убийстве россиянки Анастасии Шаталовой ужесточили обвинение, говорится в заявлении прокуратуры Грузии.Шаталова была застрелена в столичном районе Сабуртало 18 октября 2021 года. Преступление произошло возле дома, где 27-летняя женщина снимала квартиру. Она скончалась на месте от нескольких огнестрельных ранений. По делу задержаны трое человек - Бека Латария, Бидзина Хасия и Леван Раджаев, которые не признают свою вину.В ходе расследования, проведенного МВД выяснилось, что 18 октября прошлого года, Латария и Хасия, на автомобиле последнего подъехали к корпусу в котором проживала Шаталова в целях ее умышленного убийства. Латария подождал жертву у корпуса и нанес ей множество тяжелых огнестрельных ранений, из незаконно приобретенного оружия. От полученных ран Шаталова скончалась на месте, после чего он скрылся вместе с Хасия с места события на машине.Убийство россиянки в Тбилиси: трое обвиняемых будут ждать суда за решеткой >>В тот же день, 18 октября, Хасия, который укрывался в квартире третьего задержанного Левана Раджаева, напал на полицейских, пришедших на обыск, и сорвал чеку с гранаты. В это время за друга заступился Раджаев. Пока он мешал полицейским задерживать Хасия, последний прыгнул с балкона и бросил приведенную в боевое состояние гранату в полицейских, находящихся на улице у дома. Граната упала на гараж, но не взорвалась. Латария и Хасия были задержаны 18 октября.На основании дополнительно добытых в ходе следствия доказательств, Латария предъявлено обвинение по статьям "убийство, совершенное группой лиц", "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов" и "приобретение и хранение наркотических веществ в особо крупном размере".Хасия предъявлено обвинение по статьям "убийство, совершенное группой лиц", "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц", и "попытка убийства полицейского, в связи со служебной деятельностью полицейского".Убийство россиянки в Тбилиси: обвиняемый отрицает знакомство с женщиной >>Оба обвиняемых заключены под стражу в качестве меры пресечения.Третьему задержанному Левану Раджаеву, в квартире которого был задержан Хасия, предъявлено обвинение в оказании сопротивления полиции с применением насилия и в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах, незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества.Что известно о ШаталовойШаталова стала известна общественности более года назад, после интервью различным СМИ. Молодая женщина рассказывала о конфликте с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе.Шаталова долгое время сожительствовала с Беридзе и родила от него ребенка. Позже она выиграла суд по опеке над ребенком, а в отношении Беридзе был выписан ограничительный ордер.Убийство гражданки России в Тбилиси: семья Шаталовой требует наказать заказчика >>После убийства Шаталовой совет по опеке принял решение отдать ребенка отцу, что оказалось неприемлемым для семьи Шаталовой.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, убийство