https://sputnik-georgia.ru/20211020/ubiystvo-rossiyanki-v-tbilisi-troe-obvinyaemykh-budut-zhdat-suda-za-reshetkoy-261342034.html

Убийство россиянки в Тбилиси: трое обвиняемых будут ждать суда за решеткой

Убийство россиянки в Тбилиси: трое обвиняемых будут ждать суда за решеткой

Суд отклонил ходатайство защиты, которая требовала освобождения своих подзащитных 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T18:08+0400

2021-10-20T18:08+0400

2021-10-20T18:34+0400

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убийство анастасии шаталовой

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил в заключение на время следствия троих задержанных в рамках дела об убийстве россиянки Анастасии Шаталовой - Беку Латария, Бидзину Хасия и Левана Раджаева.Решение огласил судья Лаша Клдиашвили, удовлетворивший ходатайство прокуратуры.Убийство россиянки в Тбилиси: МВД подтвердило задержание трех человек>>Анастасия Шаталова была застрелена в столичном районе Сабуртало в понедельник, 18 октября, около 00:30. Преступление произошло возле дома, где 27-летняя женщина снимала квартиру. Она скончалась на месте от нескольких пулевых ранений.Прокуратура требовала применить к задержанным самую строгую меру пресечения - заключение под стражу. Защита ходатайствовала об освобождении подзащитных из зала суда.Как заявил на процессе адвокат Латария, при задержании и после сотрудники полиции требовали от его подзащитного "признать себя виновным в несовершенном преступлении" и подвергли его физическому насилию. Что касается обвиняемых в сокрытии преступления и оказании сопротивления при задержании, защита утверждала, что в деле нет доказательств их вины.Все трое задержанных присутствовали на суде. Но вскоре после начала слушания Бека Латария был удален из зала суда за оскорбление прокурора.Убийство россиянки в Тбилиси: обвиняемый отрицает знакомство с женщиной>>Он обвиняется в умышленном убийстве, в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков (героина) в особо крупных размерах.Однако Латария заявил на процессе, что он вообще не был знаком с убитой и "в глаза ее не видел".Еще один фигурант дела - Бидзина Хасия, который при задержании угрожал полицейским ручной гранатой, обвиняется в сокрытии убийства Шаталовой, в попытке убийства полицейских при задержании и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов.Что касается третьего задержанного, Левана Раджаева, ему предъявлено обвинение в оказании сопротивления полиции с применением насилия и в незаконном приобретении и хранении наркотиков (героина) в особо крупных размерах.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, суд, убийство анастасии шаталовой