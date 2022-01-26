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Мэрия Тбилиси благоустроит территорию у станции метро "Варкетили"
Мэрия Тбилиси благоустроит территорию у станции метро "Варкетили"
На территории, прилегающей к метро "Варкетили", уже давно существует проблема, связанная с уличной торговлей 26.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-26T14:35+0400
2022-01-26T14:35+0400
2022-01-26T14:35+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси пообещала благоустроить территорию, прилегающую к станции метро "Варкетили" – соответствующее поручение мэр столицы Каха Каладзе дал главе районной администрации Самгори Кахе Самхарадзе.По словам градоначальника, в мэрию Тбилиси многократно поступали звонки и сообщения с жалобами на то, что на территории станции метро "Варкетили" сложно передвигаться пешком. "Это тема уличных торговцев, занимающих тротуары. А ведь рядом есть торговые пространства. Поэтому поручаю главе района Самгори поговорить с дирекцией этих пространств, чтобы лица, ведущие на улице экономическую деятельность, перешли бы в отведенное для этого пространство", – сказал Каладзе.Бездомные в Тбилиси получат жилье >>>Помочь в благоустройстве вышеуказанной территории столичный мэр также попросил своего заместителя Ираклия Бенделиани. Каладзе, в частности, поручил Бенделиани заменить тротуары, провести пешеходные переходы, а также осуществить работы по озеленению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, каха самхарадзе, метро
Мэрия Тбилиси благоустроит территорию у станции метро "Варкетили"
На территории, прилегающей к метро "Варкетили", уже давно существует проблема, связанная с уличной торговлей
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси пообещала благоустроить территорию, прилегающую к станции метро "Варкетили" – соответствующее поручение мэр столицы Каха Каладзе дал главе районной администрации Самгори Кахе Самхарадзе.
На территории, прилегающей к метро "Варкетили", уже давно существует проблема, связанная с уличной торговлей. По словам Каладзе, на этом участке выделены специальные торговые пространства и граждане, торгующие на улице, могут переместиться туда.
По словам градоначальника, в мэрию Тбилиси многократно поступали звонки и сообщения с жалобами на то, что на территории станции метро "Варкетили" сложно передвигаться пешком.
"Это тема уличных торговцев, занимающих тротуары. А ведь рядом есть торговые пространства. Поэтому поручаю главе района Самгори поговорить с дирекцией этих пространств, чтобы лица, ведущие на улице экономическую деятельность, перешли бы в отведенное для этого пространство", – сказал Каладзе.
Помочь в благоустройстве вышеуказанной территории столичный мэр также попросил своего заместителя Ираклия Бенделиани. Каладзе, в частности, поручил Бенделиани заменить тротуары, провести пешеходные переходы, а также осуществить работы по озеленению.
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