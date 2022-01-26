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Министр рассказал об уровне госпитализации больных коронавирусом в Грузии
Министр рассказал об уровне госпитализации больных коронавирусом в Грузии
В Грузии за минувшие сутки установлен новый антирекорд – тестирование выявило 17 530 случаев коронавируса 26.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-26T17:04+0400
2022-01-26T17:04+0400
2022-01-26T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. После появления нового штамма коронавируса "омикрон" количество инфицированных в Грузии начало резко расти, но при этом снизился уровень госпитализации. Грузия переживает шестую волну коронавируса. За минувшие сутки был установлен новый антирекорд – тестирование выявило 17 530 случаев коронавируса. Хотя еще десять дней назад прирост был около 5,5 тысячи.На сегодняшний день для лечения инфицированных мобилизовано около 8 тысяч больничных мест, из которых в течение последних двух недель заняты в среднем 4,3-4,5 тысячи коек. Такая же ситуация и в педиатрических отделениях - из примерно 700 коек половина свободна. Загруженность детских больниц в последнее время, по словам министра, была связана больше с переживанием родителей, нежели с крайней необходимостью.Эпидемиологи полагают, что большинство случаев инфицирования приходится на "омикрон". Нынешние тесты его с трудом определяют, особенно быстрые. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, минздрав, коронавирус covid-19, зураб азарашвили
Министр рассказал об уровне госпитализации больных коронавирусом в Грузии
17:04 26.01.2022 (обновлено: 17:07 26.01.2022)
В Грузии за минувшие сутки установлен новый антирекорд – тестирование выявило 17 530 случаев коронавируса
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. После появления нового штамма коронавируса "омикрон" количество инфицированных в Грузии начало резко расти, но при этом снизился уровень госпитализации.
Грузия переживает шестую волну коронавируса. За минувшие сутки был установлен новый антирекорд – тестирование выявило 17 530 случаев коронавируса. Хотя еще десять дней назад прирост был около 5,5 тысячи.
"В случае "омикрона" не происходит госпитализации. Показатель госпитализации сократился с 20% до 4,5%, по данным на сегодня. Ожидания, которые были касательно "омикрона", что госпитализации и тяжелого течения не будет, - это действительно так", - заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили журналистам.
На сегодняшний день для лечения инфицированных мобилизовано около 8 тысяч больничных мест, из которых в течение последних двух недель заняты в среднем 4,3-4,5 тысячи коек.
Такая же ситуация и в педиатрических отделениях - из примерно 700 коек половина свободна. Загруженность детских больниц в последнее время, по словам министра, была связана больше с переживанием родителей, нежели с крайней необходимостью.
Эпидемиологи полагают, что большинство случаев инфицирования приходится на "омикрон". Нынешние тесты его с трудом определяют, особенно быстрые.
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