https://sputnik-georgia.ru/20220126/ministr-rasskazal-ob-urovne-gospitalizatsii-bolnykh-koronavirusom-v-gruzii-263902968.html

Министр рассказал об уровне госпитализации больных коронавирусом в Грузии

Министр рассказал об уровне госпитализации больных коронавирусом в Грузии

В Грузии за минувшие сутки установлен новый антирекорд – тестирование выявило 17 530 случаев коронавируса 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T17:04+0400

2022-01-26T17:04+0400

2022-01-26T17:07+0400

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зураб азарашвили

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. После появления нового штамма коронавируса "омикрон" количество инфицированных в Грузии начало резко расти, но при этом снизился уровень госпитализации. Грузия переживает шестую волну коронавируса. За минувшие сутки был установлен новый антирекорд – тестирование выявило 17 530 случаев коронавируса. Хотя еще десять дней назад прирост был около 5,5 тысячи.На сегодняшний день для лечения инфицированных мобилизовано около 8 тысяч больничных мест, из которых в течение последних двух недель заняты в среднем 4,3-4,5 тысячи коек. Такая же ситуация и в педиатрических отделениях - из примерно 700 коек половина свободна. Загруженность детских больниц в последнее время, по словам министра, была связана больше с переживанием родителей, нежели с крайней необходимостью.Эпидемиологи полагают, что большинство случаев инфицирования приходится на "омикрон". Нынешние тесты его с трудом определяют, особенно быстрые. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, минздрав, коронавирус covid-19, зураб азарашвили