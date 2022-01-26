https://sputnik-georgia.ru/20220126/naznachen-pryamoy-reys-iz-tbilisi-v-moskvu-263889990.html

Назначен прямой рейс из Тбилиси в Москву

Назначен прямой рейс из Тбилиси в Москву

При этом прямое авиасообщение между Грузией и Россией пока не возобновлено

2022-01-26T11:48+0400

2022-01-26T11:48+0400

2022-01-26T12:06+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв - Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways выполнит прямой авиарейс по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси 28 января, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.Авиабилеты уже продаже. Стоимость билета из столицы Грузии в Москву от 718 лари (около 240 долларов). В обратном направлении - от 620 лари (около 200 долларов).Из Тбилисского международного аэропорта самолет вылетит в 10:00 по местному времени. Самолет приземлится в аэропорту Внуково в 11:30 по московскому времени. Обратно самолет вылетит в 12:30 мск.Рейс будет совершен самолетом Boeing 737.В условиях отсутствия прямого авиасообщения между Грузией и Россией Georgian Airways получила разрешение на выполнение двух чартерных рейсов в связи с новогодними и рождественскими праздниками.Она также пояснила, что как и прежде осуществляются регулярные авиарейсы Тбилиси-Ереван-Москва и обратно в сотрудничестве с авиакомпанией партнером.Между тем, пользователи соцсети встретили назначение прямого рейса в направлении России с восторгом."Лучшая информация", – пишет Нина Нино."Браво, наконец-то. Спасибо! Надеюсь, что больше не отменят", – пишет Natia Nadiradze.Ранее МИД РФ назвал условия восстановления прямых авиарейсов между Грузией и Россией – это стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновении угроз для безопасности граждан России.Абашидзе: Грузия готова к восстановлению прямого авиасообщения с Россией>>Грузия всегда готова к восстановлению прямого сообщения с Россией, так как россиянам в Грузии ничего не угрожает, сказал, в свою очередь, специальный представитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе.Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, москва, зураб абашидзе, тбилисский международный аэропорт, мид рф, григорий карасин, georgian airways