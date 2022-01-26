https://sputnik-georgia.ru/20220126/zaderzhan-politseyskiy-obvinyaemyy-v-rasprave-nad-zhenschinoy-v-zugdidi-263891575.html
Задержан полицейский, обвиняемый в расправе над женщиной в Зугдиди
Задержан полицейский, обвиняемый в расправе над женщиной в Зугдиди
Прокуратура намерена ходатайствовать об избрании меры пресечения полицейскому, который бил женщину на улице
2022-01-26T12:32+0400
2022-01-26T12:32+0400
2022-01-26T12:51+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала полицейского, который обвиняется в нанесении побоев женщине посреди улицы в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), говорится в сообщении на сайте прокуратуры.По данным следствия, инцидент произошел 25 января на почве личного конфликта. Полицейский несколько раз ударил свою подругу по лицу. Подозреваемый был задержан в среду, на второй день после обнародования в СМИ видеозаписи инцидента.После официального предъявления обвинения прокуратура намерена обратиться в суд и ходатайствовать об избрании меры пресечения, сказано в сообщении.Расследование ведется по статье "Побои или другого вида насилие, причинившие физические страдания потерпевшему", что наказываются ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок от одного года до трех лет.Это уже второй за последние дни случай привлечения полицейских к ответственности за нанесение побоев гражданам. Накануне в Тбилиси и Батуми прошли акции протеста, участники которых говорили о системных проблемах в правоохранительных органах.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, зугдиди, прокуратура, полиция, самегрело
Задержан полицейский, обвиняемый в расправе над женщиной в Зугдиди
12:32 26.01.2022 (обновлено: 12:51 26.01.2022)
Прокуратура намерена ходатайствовать об избрании меры пресечения полицейскому, который бил женщину на улице
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала полицейского, который обвиняется в нанесении побоев женщине посреди улицы в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
По данным следствия, инцидент произошел 25 января на почве личного конфликта. Полицейский несколько раз ударил свою подругу по лицу.
Подозреваемый был задержан в среду, на второй день после обнародования в СМИ видеозаписи
инцидента.
После официального предъявления обвинения прокуратура намерена обратиться в суд и ходатайствовать об избрании меры пресечения, сказано в сообщении
.
Расследование ведется по статье "Побои или другого вида насилие, причинившие физические страдания потерпевшему", что наказываются ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
Это уже второй за последние дни случай привлечения полицейских к ответственности за нанесение побоев гражданам. Накануне в Тбилиси и Батуми прошли акции протеста, участники которых говорили о системных проблемах в правоохранительных органах.
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