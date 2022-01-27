https://sputnik-georgia.ru/20220127/karmicheskie-partnery-astrolog-ob-otnosheniyakh-megan-foks-i-ee-zhenikha-263931589.html
Кармические партнеры? Астролог об отношениях Меган Фокс и ее жениха
Кармические партнеры? Астролог об отношениях Меган Фокс и ее жениха
Эксперт отметил, что не сомневается в любви актрисы и музыканта и уверен, что они созданы друг для друга
2022-01-27T16:44+0400
2022-01-27T16:44+0400
2022-01-27T16:44+0400
астролог
зарубежные звезды
меган фокс
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Известный астролог высказался об отношениях актрисы Меган Фокс и ее жениха Machine Gun Kelly: эксперт заявил, что они - кармические партнеры. В середине января 2022 года Меган Фокс согласилась выйти замуж за бойфренда Колсона Бэйкера. До этого пара встречалась полтора года. Некоторые фанаты усомнились в том, что пара уживется вместе и сможет построить крепкую семью, однако астролог New York Post настаивает на обратном. По мнению эксперта, звезды "обречены быть счастливыми". Астролог отметил, что Фокс и Machine Gun Kelly могут являться кармическими партнерами. И Меган, и Колсон - Тельцы по знаку зодиака. У актрисы Луна во Льве, а у ее жениха в Рыбах. И даже несмотря на то, что Фокс обожает быть на виду, а ее парень - сидеть дома, они смогут найти компромисс. Большую роль играет и то, что знаменитостей объединяет строгость характеров и любовь к красоте. "Преданность - еще одна отличительная черта всех Тельцов", - уверен эксперт, он добавил, что именно благодаря этому актриса и певец до сих пор вместе, несмотря на все трудности, через которые они прошли. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
астролог, зарубежные звезды, меган фокс
Кармические партнеры? Астролог об отношениях Меган Фокс и ее жениха
Эксперт отметил, что не сомневается в любви актрисы и музыканта, и уверен, что они созданы друг для друга
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Известный астролог высказался об отношениях актрисы Меган Фокс и ее жениха Machine Gun Kelly: эксперт заявил, что они - кармические партнеры.
В середине января 2022 года Меган Фокс согласилась выйти замуж за бойфренда Колсона Бэйкера. До этого пара встречалась полтора года. Некоторые фанаты усомнились в том, что пара уживется вместе и сможет построить крепкую семью, однако астролог New York Post настаивает на обратном.
По мнению эксперта, звезды "обречены быть счастливыми". Астролог отметил, что Фокс и Machine Gun Kelly могут являться кармическими партнерами.
И Меган, и Колсон - Тельцы по знаку зодиака. У актрисы Луна во Льве, а у ее жениха в Рыбах. И даже несмотря на то, что Фокс обожает быть на виду, а ее парень - сидеть дома, они смогут найти компромисс.
Большую роль играет и то, что знаменитостей объединяет строгость характеров и любовь к красоте. "Преданность - еще одна отличительная черта всех Тельцов", - уверен эксперт, он добавил, что именно благодаря этому актриса и певец до сих пор вместе, несмотря на все трудности, через которые они прошли.
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