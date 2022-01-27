https://sputnik-georgia.ru/20220127/karmicheskie-partnery-astrolog-ob-otnosheniyakh-megan-foks-i-ee-zhenikha-263931589.html

Кармические партнеры? Астролог об отношениях Меган Фокс и ее жениха

Кармические партнеры? Астролог об отношениях Меган Фокс и ее жениха

Эксперт отметил, что не сомневается в любви актрисы и музыканта и уверен, что они созданы друг для друга

2022-01-27T16:44+0400

2022-01-27T16:44+0400

2022-01-27T16:44+0400

астролог

зарубежные звезды

меган фокс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1b/263931483_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_6b9f26658e9ee651d19ba118c3aefdd6.jpg

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Известный астролог высказался об отношениях актрисы Меган Фокс и ее жениха Machine Gun Kelly: эксперт заявил, что они - кармические партнеры. В середине января 2022 года Меган Фокс согласилась выйти замуж за бойфренда Колсона Бэйкера. До этого пара встречалась полтора года. Некоторые фанаты усомнились в том, что пара уживется вместе и сможет построить крепкую семью, однако астролог New York Post настаивает на обратном. По мнению эксперта, звезды "обречены быть счастливыми". Астролог отметил, что Фокс и Machine Gun Kelly могут являться кармическими партнерами. И Меган, и Колсон - Тельцы по знаку зодиака. У актрисы Луна во Льве, а у ее жениха в Рыбах. И даже несмотря на то, что Фокс обожает быть на виду, а ее парень - сидеть дома, они смогут найти компромисс. Большую роль играет и то, что знаменитостей объединяет строгость характеров и любовь к красоте. "Преданность - еще одна отличительная черта всех Тельцов", - уверен эксперт, он добавил, что именно благодаря этому актриса и певец до сих пор вместе, несмотря на все трудности, через которые они прошли. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

астролог, зарубежные звезды, меган фокс