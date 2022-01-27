https://sputnik-georgia.ru/20220127/smi-bred-pitt-zakrutil-roman-s-izvestnoy-pevitsey-263918198.html
СМИ: Брэд Питт закрутил роман с известной певицей
СМИ: Брэд Питт закрутил роман с известной певицей
Знаменитому актеру удалось полгода скрывать свои новые отношения с 35-летней исполнительницей. Поклонники в шоке!
2022-01-27T11:29+0400
2022-01-27T11:29+0400
2022-01-27T11:30+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Американский актер Брэд Питт закрутил роман с известной певицей – об этом рассказали зарубежные СМИ.Личная жизнь Питта всегда привлекала внимание поклонников и прессы. Но после расставания с Анджелиной Джоли он до сих пор не рассказывал ни об одной из своих девушек. Но тайное все-равно стало явным. Недавно журналисты The Sun узнали, что у Питта очень близкие отношения со шведской певицей Люкке Ли. 35-летняя звезда, записавшая саундтрек к “Сумеркам”, живет в трех минутах от особняка Брэда. И это стало идеальным вариантом для обоих. “Они тайно встречаются и всех все устраивает. Брэду и Люкке удавалось скрывать свой роман, так как они живут практически в соседних домах", – заявил источник. Также он добавил, что на первое свидание пара пошла в середине 2021 года. Стоит отметить, что Питта не раз подозревали в связях со знаменитыми женщинами. И до Люкке он пытался построить отношения с немецкой моделью Николь Потуральски.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
анджелина джоли, брэд питт, светская хроника, шоу-бизнес, зарубежные звезды
СМИ: Брэд Питт закрутил роман с известной певицей
11:29 27.01.2022 (обновлено: 11:30 27.01.2022)
Знаменитому актеру удалось полгода скрывать свои новые отношения с 35-летней исполнительницей. Поклонники в шоке!
ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Американский актер Брэд Питт закрутил роман с известной певицей – об этом рассказали зарубежные СМИ.
Личная жизнь Питта всегда привлекала внимание поклонников и прессы. Но после расставания с Анджелиной Джоли он до сих пор не рассказывал ни об одной из своих девушек. Но тайное все-равно стало явным.
Недавно журналисты The Sun узнали, что у Питта очень близкие отношения со шведской певицей Люкке Ли. 35-летняя звезда, записавшая саундтрек к “Сумеркам”, живет в трех минутах от особняка Брэда. И это стало идеальным вариантом для обоих.
“Они тайно встречаются и всех все устраивает. Брэду и Люкке удавалось скрывать свой роман, так как они живут практически в соседних домах", – заявил источник. Также он добавил, что на первое свидание пара пошла в середине 2021 года.
Стоит отметить, что Питта не раз подозревали в связях со знаменитыми женщинами. И до Люкке он пытался построить отношения с немецкой моделью Николь Потуральски.
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