https://sputnik-georgia.ru/20220128/sensatsiya-madonna-soglasilas-poekhat-na-gastroli-s-britni-spirs-263947622.html
Сенсация! Мадонна согласилась поехать на гастроли с Бритни Спирс
Сенсация! Мадонна согласилась поехать на гастроли с Бритни Спирс
63-летняя королева поп-сцены намекнула, что не прочь повторить легендарный поцелуй со знаменитой коллегой
2022-01-28T11:59+0400
2022-01-28T11:59+0400
2022-01-28T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Американская поп-певица Мадонна приятно удивила фанатов – звезда намекнула, что хочет поехать на гастроли с Бритни Спирс. Недавно в прямом эфире Инстаграм один из поклонников Мадонны поинтересовался у звезды, не планирует ли она поехать в еще одно гастрольное турне по миру. И реакция певицы удивила всех подписчиков. "Черт возьми, конечно. Стадион, малыш. Я и Бритни, как вам такое?" – весело ответила дива и спровоцировала невероятный восторг среди фанатов. Звезда намекнула, что они с Бритни могли бы повторить их культовый поцелуй на церемонии музыкальных наград MTV в 2003 году. Тогда знаменитости вышли на сцену вместе с Кристиной Агилерой и Мисси Эллиот, и устроили настоящую провокацию в свадебных нарядах. Видеоролик, где Мадонна целуется с Бритни, набрал невероятное количество просмотров и вошел в списки самых просматриваемых за всю историю Сети. А в последний раз певицы выступали вместе 14 лет назад. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
мадонна, шоу-бизнес, бритни спирс, зарубежные звезды
Сенсация! Мадонна согласилась поехать на гастроли с Бритни Спирс
11:59 28.01.2022 (обновлено: 12:01 28.01.2022)
63-летняя королева поп-сцены намекнула, что не прочь повторить легендарный поцелуй со знаменитой коллегой
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Американская поп-певица Мадонна приятно удивила фанатов – звезда намекнула, что хочет поехать на гастроли с Бритни Спирс.
Недавно в прямом эфире Инстаграм один из поклонников Мадонны поинтересовался у звезды, не планирует ли она поехать в еще одно гастрольное турне по миру. И реакция певицы удивила всех подписчиков.
"Черт возьми, конечно. Стадион, малыш. Я и Бритни, как вам такое?" – весело ответила дива и спровоцировала невероятный восторг среди фанатов.
Звезда намекнула, что они с Бритни могли бы повторить их культовый поцелуй на церемонии музыкальных наград MTV в 2003 году. Тогда знаменитости вышли на сцену вместе с Кристиной Агилерой и Мисси Эллиот, и устроили настоящую провокацию в свадебных нарядах.
Видеоролик, где Мадонна целуется с Бритни, набрал невероятное количество просмотров и вошел в списки самых просматриваемых за всю историю Сети. А в последний раз певицы выступали вместе 14 лет назад.
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