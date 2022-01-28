https://sputnik-georgia.ru/20220128/sensatsiya-madonna-soglasilas-poekhat-na-gastroli-s-britni-spirs-263947622.html

Сенсация! Мадонна согласилась поехать на гастроли с Бритни Спирс

Сенсация! Мадонна согласилась поехать на гастроли с Бритни Спирс

63-летняя королева поп-сцены намекнула, что не прочь повторить легендарный поцелуй со знаменитой коллегой

2022-01-28T11:59+0400

2022-01-28T11:59+0400

2022-01-28T12:01+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

мадонна

шоу-бизнес

бритни спирс

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24861/61/248616186_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_03778c8704c246aee2c1d5badab27ba5.jpg

ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Американская поп-певица Мадонна приятно удивила фанатов – звезда намекнула, что хочет поехать на гастроли с Бритни Спирс. Недавно в прямом эфире Инстаграм один из поклонников Мадонны поинтересовался у звезды, не планирует ли она поехать в еще одно гастрольное турне по миру. И реакция певицы удивила всех подписчиков. "Черт возьми, конечно. Стадион, малыш. Я и Бритни, как вам такое?" – весело ответила дива и спровоцировала невероятный восторг среди фанатов. Звезда намекнула, что они с Бритни могли бы повторить их культовый поцелуй на церемонии музыкальных наград MTV в 2003 году. Тогда знаменитости вышли на сцену вместе с Кристиной Агилерой и Мисси Эллиот, и устроили настоящую провокацию в свадебных нарядах. Видеоролик, где Мадонна целуется с Бритни, набрал невероятное количество просмотров и вошел в списки самых просматриваемых за всю историю Сети. А в последний раз певицы выступали вместе 14 лет назад. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

мадонна, шоу-бизнес, бритни спирс, зарубежные звезды