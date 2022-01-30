https://sputnik-georgia.ru/20220130/prosto-potusovatsya-kristen-styuart-rasskazala-o-svoey-buduschey-svadbe--263934546.html
"Просто потусоваться": Кристен Стюарт рассказала о своей будущей свадьбе
"Просто потусоваться": Кристен Стюарт рассказала о своей будущей свадьбе
О том, что возлюбленные хотят оформить свои отношения узами брака, стало известно в ноябре 2021 года
2022-01-30T12:02+0400
2022-01-30T12:02+0400
2022-01-30T12:02+0400
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кристен стюарт
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Американская актриса Кристен Стюарт рассказала о своей предстоящей свадьбе с Дилан Майер.Кинозвезда призналась, что не умеет планировать грандиозные мероприятия, поэтому торжество может произойти в любое время. Пара хотела бы, чтобы свадьба была похожа на большую вечеринку."Мы могли бы просто пойти и сделать это в эти выходные, а потом просто потусоваться со всеми. Я просто хочу это сделать, понимаешь? Я не умею планировать. Я не могу построить планы на ужин", — рассказала Кристен Стюарт на "Позднем шоу со Стивеном Кольбером".О своей помолвке девушки объявили в ноябре 2021 года. Кристен Стюарт и Дилан Майер встречаются уже более двух лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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шоу-бизнес, зарубежные звезды, кристен стюарт
"Просто потусоваться": Кристен Стюарт рассказала о своей будущей свадьбе
О том, что возлюбленные хотят оформить свои отношения узами брака, стало известно в ноябре 2021 года
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Американская актриса Кристен Стюарт рассказала о своей предстоящей свадьбе с Дилан Майер.
Кинозвезда призналась, что не умеет планировать грандиозные мероприятия, поэтому торжество может произойти в любое время. Пара хотела бы, чтобы свадьба была похожа на большую вечеринку.
"Мы могли бы просто пойти и сделать это в эти выходные, а потом просто потусоваться со всеми. Я просто хочу это сделать, понимаешь? Я не умею планировать. Я не могу построить планы на ужин", — рассказала Кристен Стюарт на "Позднем шоу со Стивеном Кольбером".
О своей помолвке девушки объявили в ноябре 2021 года. Кристен Стюарт и Дилан Майер встречаются уже более двух лет.
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