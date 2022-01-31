https://sputnik-georgia.ru/20220131/eto-namek-dzhey-lo-snyalas-v-samom-krasivom-svadebnom-plate--264024134.html

Это намек: Джей Ло снялась в самом красивом свадебном платье

Это намек: Джей Ло снялась в самом красивом свадебном платье

Возлюбленная Бена Аффлека и секс-символ США поделилась новым, интригующим видео в своих соцсетях

2022-01-31T19:01+0400

2022-01-31T19:01+0400

2022-01-31T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Американская певица Дженнифер Лопес снялась в самом красивом свадебном образе: интригующее видео появилось в Инстаграм звезды. 52-летняя Джей Ло никогда не была замужем, несмотря на многочисленные помолвки. Но для фанатов, мечтающих увидеть певицу в свадебном наряде, есть хорошая новость: недавно возлюбленная Бена Аффлека показала подписчикам крайне необычный свадебный лук. Лопес приняла участие в рекламной кампании, продвигающей новый фильм Marry Me, где снялась в главной роли. Свадебная фотосессия звезды произвела фурор в Инстаграм и заинтриговала подписчиков. На видео Лопес позировала со своим лже-женихом, колумбийским певцом и актером Малумой. Звезда надела облегающее платье белоснежного цвета, дополнив его эффектным боа из перьев и головным убором из бисера. Фанаты пришли в восторг и отметили, что в таком образе будущая миссис Аффлек выглядит роскошно. "Бог мой, повезло Бену"; "Изящная и нежная"; "Самая красивая невеста"; "Скорее бы увидеть твою свадьбу"; "Жаль, что пока это только фотоссет к фильму", - написали восхищенные фанаты в комментариях. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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шоу "холостяк", бен аффлек, дженнифер лопес, зарубежные звезды