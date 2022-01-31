https://sputnik-georgia.ru/20220131/kseniya-sobchak-poyavilas-v-naryade-ot-gruzinskogo-dizaynera-264010620.html

Ксения Собчак появилась в наряде от грузинского дизайнера

Ксения Собчак появилась в наряде от грузинского дизайнера

Ксения не впервые выбирает грузинских модельеров, вот и в этот раз она предпочла одеться в бренд David Koma 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T12:51+0400

2022-01-31T12:51+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Известная российская телеведущая, журналист и киноактриса Ксения Собчак появилась в total-look от всемирно известного дизайнера грузинского происхождения David Koma.Собчак стала гостьей шоу "Вечерний Ургант" и для этого случая выбрала образ от дизайнера Давида Комахидзе, более известного как David Koma. На Ксении был элегантный костюм, состоящий из топа, пиджака и главной изюминки – брюк с отделкой в виде сеточки.По традиции Ксения Собчак собрала вокруг себя и своего образа как хейтеров, так и, напротив, довольных пользователей. Журналист высказалась и по этому поводу, отметив, что не обращает внимания на негативные комментарии.Сам Давид прокомментировал пост, но ограничился только эмоджи огоньков.Стоит отметить, что Ксения Собчак не раз обращалась к грузинским дизайнерам. Известно, что Собчак также любит бренд Dalood, в одежде которого не раз появлялась на мероприятиях.Чем известен Дэвид Кома?Молодой дизайнер из Грузии Давид Комахидзе создал собственную марку David Koma в 2009 году. Дэвид Кома родился в Тбилиси в 1981 году. С детства мечтал работать в индустрии моды – рисовал женские образы и хотел уехать в Лондон, чтобы выучиться на дизайнера.Сначала Кома поступил в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию им. А. Л. Штиглица.Дебютную коллекцию Кома представил еще совсем юным – в возрасте 15 лет. Детская мечта Комы сбылась. Он все-таки поехал в Лондон, где окончил Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина.Среди знаменитостей, которые появляются в одежде от Комахидзе – Дженнифер Лопес, Гвинет Пелтроу, Меган Фокс, Ева Лонгория, Адриана Лима, Селена Гомез, Синди Кроуфорд, Дженнифер Лоуренс, Бейонсе.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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дэвид кома, грузинские дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, ксения собчак, российский шоу-бизнес