https://sputnik-georgia.ru/20220131/sto-sekund-do-preispodney-ili-na-chto-ukazyvayut-chasy-sudnogo-dnya-264038182.html

Сто секунд до преисподней, или На что указывают "Часы Судного дня"?

Сто секунд до преисподней, или На что указывают "Часы Судного дня"?

Расстояние, условно отделяющее человечество от возможной ядерной катастрофы, вплотную сжалось до критической отметки. Больше всего на прошлой неделе грузинская... 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T23:50+0400

2022-01-31T23:50+0400

2022-02-01T00:06+0400

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Среди тех, кто определяет положение стрелок на циферблате известного американского проекта "Часы Судного дня", – крупнейшие ученые-атомщики, включая 18 лауреатов Нобелевской премии. По их заключению, до роковой полуночи остается всего 100 секунд. Начиная с 1947 года, когда пошел условный отсчет этой угрозы, мир еще ни разу не приближался так в упор к критической черте ("Грузия и мир", 26.01-1.02)…У политиков, принимающих реальные и, хочется верить, ответственные решения, взгляд, безусловно, несколько иной, чем у ученых. Но ситуация действительно крайне накалена.Кому на руку паникаСтанет ли Грузия "вторым фронтом" войны (идущей пока, правда, лишь в воображении экспертов и журналистов)? Профессор Торнике Шарашенидзе считает, что сегодня как никогда важно проявлять сдержанность и не надо опережать события. Грозя России санкциями, Запад однако признает, что они катастрофически отразятся и на нем самом. Не исключено, НАТО и не планирует прямого вмешательства в конфликт ("Квирис палитра" (24-30.01).Что же касается США, то они и вовсе ведут двойную игру, полагает военный эксперт Вахтанг Маисая ("Ахали таоба", 27.01). С одной стороны, Штаты с Великобританией отдали распоряжение об эвакуации своих граждан ("Резонанси", 25.01). С другой – президент Джо Байден сделал почти анекдотическое, как считает "Сакартвелос Республика" (26.01), заявление, предупредив, что если вторжение на Украину будет… малым, США ничего не станут предпринимать.Россия столь же энергично открещивается от обвинений в агрессивных намерениях, а эксперт Мамука Арешидзе убежден – российская сторона боевых действий против украинцев не начнет. В сознании русского народа такая война будет воспринята как гражданская ("Версия, 26.01-1.02).По свидетельствам из Киева, нет паники и среди населения Украины. Если, конечно, не считать руководства страны, активно взывающего о помощи к международным организациям, правительствам и парламентам ("Сакартвелос Республика", 26.01). Безусловно, Россия не прочь заменить украинских лидеров на более лояльных для себя. Однако соль конфликта, как считают эксперты, не в Украине, а в попытке сверхдержав выяснить отношения ("Резонани", 27.01).С учетом ядерной угрозы, напрямую они не воюют, объясняет консервативно настроенный эксперт и гражданский активист Сосо Манджавидзе, а загребают жар чужими руками, создавая необходимый для этого фон ("Сакартвелос Республика, 26.01). Так что прогноз, что, даже сдвинувшись дальше, стрелка "Часов Судного дня" на отметку 12 все-таки не встанет, пока в силе."Открытую дверь" НАТО теперь пытаются взломатьРазличные политические силы, как и все стороны конфликта, пытаются максимально извлечь из него выгоду. Украинские власти, воспользовавшись ситуацией, решили взломать "открытую дверь" НАТО (26.01). Пока, правда, безуспешно. Но многие в Грузии все же расценили это как шанс. Основные надежды на то, что, как считает аналитик Хатуна Лагазидзе, западная элита стала, кажется, раскрывать глаза на протекающие процессы ("Квирис палитра").Аналитик Зураб Кадагидзе предположил, что будь у власти в Грузии "Нацдвижение", страна бы уже ввязалась в военную эскалацию ("Резонанси", 28.01). Тем не менее, большинство грузинского общества, судя по реакции, выступает за осмотрительную и прагматическую позицию. Владыка Якоб подчеркнул в своей проповеди: боль Украины – это наша боль, но прежде чем думать об украинцах, не мешало бы подумать и о себе. А юрист Мамука Тускадзе даже настаивает на внесении в Конституцию страны пункта о нейтралитете ("Ахали таоба", 25.01).Вот уже 10 лет "Грузинская мечта" правит государством, а прогресс в плане вступления страны в НАТО остается на нуле, с досадой констатирует депутат Саломе Самадашвили (25.01). Впрочем, упрекать в этом действующую власть не совсем справедливо. Сосо Манджавидзе пришел к выводу, что распределение геополитических сил исключает членство Украины и Грузии в альянсе. Несмотря на обострение, это в очередной раз подтвердил и Джо Байден. Так что вообще непонятно, почему эта тема до сих пор обсуждается ("Сакартвело Республика", 26.01)?!Политика наизнанку и налицоЕсли в отношении украинского конфликта граждане в основном одобряют сдержанность в поведении политического руководства страны, то внутриэкономические и внутриполитические шаги правящей партии понятны далеко не всегда и не всем. Согласно последнему опросу американской организации, взгляды "Грузинской мечты" близки лишь 24% избирателей. Спасает ее только то, что у оппонентов ситуация еще хуже: "Нацдвижение" - 9%, остальные – 8%. Но самое настораживающее то, что взгляды 41% граждан не отражает ни одна из партий. Прибавьте 12% опрошенных, отказавшихся отвечать, 6% - не знавших, что ответить, и неблагополучная картина предстанет во всей своей полноте ("Ахали таоба", 28.01). Выходит, интересы более половины грузинского общества на политическом поприще не представлены.Это закономерный результат повестки дня всех партий, которая далека от проблем населения. Взять COVID. От него в стране ежесуточно погибает 40 человек, а главная тема националов – какое давление было утром у Саакашвили (27.01), удивляется Гия Хухашвили. Все делают наизнанку, разводит руками политолог Вахтанг Дзабирадзе, и результата, естественно, не будет. Сейчас ЕНД грозится начать напрямую говорить с народом, забывая, как важно, о чем именно с ним говорить. Механический перенос "улицы" в парламент тоже ничего не изменит ("Квирис палитра").Стало очевидно, что приезд Саакашвили ни Грузии, ни ему самому впрок не пошел. Экс-президент только всем смешал карты и на корню уничтожил "третью силу", появления которой так жаждало грузинское общество. Георгию Гахария занять эту нишу не удалось, хоть ему и предрекали ее перед местными выборами ("Ахали таоба", 24.01). Последующая пассивность, частые реверансы в сторону ЕНД ("Резонанси", 24.01) и вовсе подорвали рейтинг его партии.Теперь попытку создать "третий центр" предприняли пошедшие в наступление консервативные силы. Сорок различных организаций создали по инициативе Альянса патриотов новое политическое объединение ("Версия").Неизвестно только, захочет ли грузинское общество смириться с правым радикализмом взамен левого?!.РазноеКомпания "Stadler Rail AG" обсудила вопрос строительства в Грузии предприятия по производству и ремонту железнодорожных составов. В прошлом традиции были, но прогресс с тех пор шагнул далеко вперед. Впрочем, "Stadler" свое дело знает. ("Ахали таоба", 28.01)Так называемые "рога на Рике" не надо выставлять на аукционы, а лучше убрать, - считает Автандил Кахниашвили. Вот только насколько компетентно может судить об этом доктор… права?! К тому же многие считают работу итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса шедевром. Просто не сумели найти достойное применение. ("Резонанси", 24.01)В грузинских артистических кругах вошло едва ли не в традицию публично делать избранницам предложение о замужестве. На этот раз будущий супруг осчастливил актрису ТЮЗа Екатерину Шарикадзе. Случилось это, когда труппа вышла к зрителям на поклон. ("Ахали таоба", 28.01)К обнадеживающему заключению пришла компания "Файзер" - выпущенная ею вакцина сохраняет эффективность в течение еще трех месяцев после даты, указанной на упаковке. Это, правда, не повод затягивать с вакцинацией. ("Квирис палитра").Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, грузия, аналитика, украина, колумнисты, сша, обзор сми