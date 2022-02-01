https://sputnik-georgia.ru/20220201/ne-dumayut-o-narode-kak-sotsseti-otreagirovali-na-rost-tarifa-na-transport-v-tbilisi-264053404.html

"Не думают о народе": как соцсети отреагировали на рост тарифа на транспорт в Тбилиси

"Не думают о народе": как соцсети отреагировали на рост тарифа на транспорт в Тбилиси

Жители Тбилиси далеко не в восторге от нововведения мэрии и продолжают гадать – подорожал или подешевел проезд в общественном транспорте 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T14:59+0400

2022-02-01T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Введение новой системы оплаты проезда в общественном транспорте Тбилиси вызвало недовольство населения - грузинские пользователи Facebook пишут о неприемлемости подорожания тарифа.Если раньше безлимитный проезд (метро, автобусы и синие маршрутки) в течение 90 минут стоил 0,5 лари (около 0,15 доллара), то с 1 февраля он подорожал до 1 лари (около 0,33 доллара).Новшество тбилисцы встретили отнюдь не восторженно с самого начала, еще когда мэр столицы Каха Каладзе объявил о намерении мэрии. Но сегодня, когда с новыми тарифами пришлось столкнуться лицом к лицу, недовольство горожан полилось бурным потоком и выплеснулось в социальную сеть.Найти положительный комментарий, поддерживающий инициативу мэрии, стало задачей из категории невыполнимых. Зато негативных откликов можно найти на любой вкус и цвет – с матом и без, переходящие на личности и упоминания всего состава городского правительства.Есть и такие, которые предлагают свои заголовки к информациям о задействовании новой системы оплаты в общественном транспорте, которыми сегодня пестрят СМИ. Народ требует больше прямоты."Проезд в муниципальном транспорте подорожал. Больше прямолинейности, народ", – предлагает свой заголовок Мариам Асламазишвили.Многие так и не сумели психологически подготовиться к двойному тарифу и испытали подлинный стресс."Видели, вчера платила 50 тетри, а сегодня уже 1 лари. Поздравляю всех с экономическим ростом", – пишет Тико Зука.Новая система оплаты проезда в общественном транспорте введена в Тбилиси>>Некоторые уже предполагают, как новшество мэрии отразится на их кошельке."Поздравляю вас с подорожанием и еще большим обеднением", – говорит Тамрико Ватитадзе."Это тот тариф, который подорожал, но все же подешевел?" – пишет Кети Гонашвили, намекая на слова Каладзе о том, что транспорт с абонементами подешевел."Просто поразительно! До станции метро я доезжала за 1 лари, а сейчас за два. Кто-нибудь объяснит мне, каким образом проезд не подорожал?" – задается вопросом Натия Чиквиладзе."Желтые маршрутки" уходят в прошлое: автопарк микроавтобусов Тбилиси обновлен>>Читатели Sputnik Грузия также негодуют, некоторые даже удивляются, почему народ не устраивает акции протеста по этому поводу."Народ молчит, не митингует, не протестует, значит Каладзе смог убедить их в том, что подорожание транспорта народу выгодно, это для их же блага, огромная экономия получается для людей! Каладзе заслуживает Нобелевской премии", – предлагает Кети К Кипиани."Народ молчит, потому на шею сели и ноги свесили", – пишет Диана Белтадзе."Что только они не делают для блага народа! Не понимаете, им не хватало 50 тетри. Кто из них задумался, а сможет бедный народ платить. Стыдно так повышать на все цены. Это не страна", – негодует Инга Борцвадзе.Общественный транспорт Тбилиси перешел на безлимитную или абонементную систему оплаты за проезд.Стоимость временных абонементов следующая : 1 день – 3 лари, неделя – 20 лари, месяц – 40 лари, три месяца – 100 лари, шесть месяцев – 150 лари, год – 250 лари. (Курс лари на вторник – 3,0518 GEL/$1).На граждан, пользующихся бесплатными и льготными тарифами, изменения не распространяются и они по-прежнему будут пользоваться действующими тарифами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211231/gde-mozhno-budet-priobresti-proezdnye-v-tbilisi-263301008.html

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общество, новости, грузия, тбилиси, транспорт