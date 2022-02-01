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"Не думают о народе": как соцсети отреагировали на рост тарифа на транспорт в Тбилиси
"Не думают о народе": как соцсети отреагировали на рост тарифа на транспорт в Тбилиси
Жители Тбилиси далеко не в восторге от нововведения мэрии и продолжают гадать – подорожал или подешевел проезд в общественном транспорте 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T14:59+0400
2022-02-01T14:59+0400
2022-02-01T15:47+0400
общество
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транспорт
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Введение новой системы оплаты проезда в общественном транспорте Тбилиси вызвало недовольство населения - грузинские пользователи Facebook пишут о неприемлемости подорожания тарифа.Если раньше безлимитный проезд (метро, автобусы и синие маршрутки) в течение 90 минут стоил 0,5 лари (около 0,15 доллара), то с 1 февраля он подорожал до 1 лари (около 0,33 доллара).Новшество тбилисцы встретили отнюдь не восторженно с самого начала, еще когда мэр столицы Каха Каладзе объявил о намерении мэрии. Но сегодня, когда с новыми тарифами пришлось столкнуться лицом к лицу, недовольство горожан полилось бурным потоком и выплеснулось в социальную сеть.Найти положительный комментарий, поддерживающий инициативу мэрии, стало задачей из категории невыполнимых. Зато негативных откликов можно найти на любой вкус и цвет – с матом и без, переходящие на личности и упоминания всего состава городского правительства.Есть и такие, которые предлагают свои заголовки к информациям о задействовании новой системы оплаты в общественном транспорте, которыми сегодня пестрят СМИ. Народ требует больше прямоты."Проезд в муниципальном транспорте подорожал. Больше прямолинейности, народ", – предлагает свой заголовок Мариам Асламазишвили.Многие так и не сумели психологически подготовиться к двойному тарифу и испытали подлинный стресс."Видели, вчера платила 50 тетри, а сегодня уже 1 лари. Поздравляю всех с экономическим ростом", – пишет Тико Зука.Новая система оплаты проезда в общественном транспорте введена в Тбилиси>>Некоторые уже предполагают, как новшество мэрии отразится на их кошельке."Поздравляю вас с подорожанием и еще большим обеднением", – говорит Тамрико Ватитадзе."Это тот тариф, который подорожал, но все же подешевел?" – пишет Кети Гонашвили, намекая на слова Каладзе о том, что транспорт с абонементами подешевел."Просто поразительно! До станции метро я доезжала за 1 лари, а сейчас за два. Кто-нибудь объяснит мне, каким образом проезд не подорожал?" – задается вопросом Натия Чиквиладзе."Желтые маршрутки" уходят в прошлое: автопарк микроавтобусов Тбилиси обновлен>>Читатели Sputnik Грузия также негодуют, некоторые даже удивляются, почему народ не устраивает акции протеста по этому поводу."Народ молчит, не митингует, не протестует, значит Каладзе смог убедить их в том, что подорожание транспорта народу выгодно, это для их же блага, огромная экономия получается для людей! Каладзе заслуживает Нобелевской премии", – предлагает Кети К Кипиани."Народ молчит, потому на шею сели и ноги свесили", – пишет Диана Белтадзе."Что только они не делают для блага народа! Не понимаете, им не хватало 50 тетри. Кто из них задумался, а сможет бедный народ платить. Стыдно так повышать на все цены. Это не страна", – негодует Инга Борцвадзе.Общественный транспорт Тбилиси перешел на безлимитную или абонементную систему оплаты за проезд.Стоимость временных абонементов следующая : 1 день – 3 лари, неделя – 20 лари, месяц – 40 лари, три месяца – 100 лари, шесть месяцев – 150 лари, год – 250 лари. (Курс лари на вторник – 3,0518 GEL/$1).На граждан, пользующихся бесплатными и льготными тарифами, изменения не распространяются и они по-прежнему будут пользоваться действующими тарифами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, транспорт
"Не думают о народе": как соцсети отреагировали на рост тарифа на транспорт в Тбилиси
14:59 01.02.2022 (обновлено: 15:47 01.02.2022)
Жители Тбилиси далеко не в восторге от нововведения мэрии и продолжают гадать – подорожал или подешевел проезд в общественном транспорте
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Введение новой системы оплаты проезда в общественном транспорте Тбилиси вызвало недовольство населения - грузинские пользователи Facebook пишут о неприемлемости подорожания тарифа.
Если раньше безлимитный проезд (метро, автобусы и синие маршрутки) в течение 90 минут стоил 0,5 лари (около 0,15 доллара), то с 1 февраля он подорожал до 1 лари (около 0,33 доллара).
Новшество тбилисцы встретили отнюдь не восторженно с самого начала, еще когда мэр столицы Каха Каладзе объявил о намерении мэрии. Но сегодня, когда с новыми тарифами пришлось столкнуться лицом к лицу, недовольство горожан полилось бурным потоком и выплеснулось в социальную сеть.
Найти положительный комментарий, поддерживающий инициативу мэрии, стало задачей из категории невыполнимых. Зато негативных откликов можно найти на любой вкус и цвет – с матом и без, переходящие на личности и упоминания всего состава городского правительства.
Есть и такие, которые предлагают свои заголовки к информациям о задействовании новой системы оплаты в общественном транспорте, которыми сегодня пестрят СМИ. Народ требует больше прямоты.
"Проезд в муниципальном транспорте подорожал. Больше прямолинейности, народ", – предлагает
свой заголовок Мариам Асламазишвили.
Многие так и не сумели психологически подготовиться к двойному тарифу и испытали подлинный стресс.
"Видели, вчера платила 50 тетри, а сегодня уже 1 лари. Поздравляю всех с экономическим ростом", – пишет
Тико Зука.
Некоторые уже предполагают, как новшество мэрии отразится на их кошельке.
"Поздравляю вас с подорожанием и еще большим обеднением", – говорит
Тамрико Ватитадзе.
"Это тот тариф, который подорожал, но все же подешевел?" – пишет
Кети Гонашвили, намекая на слова Каладзе о том, что транспорт с абонементами подешевел.
"Просто поразительно! До станции метро я доезжала за 1 лари, а сейчас за два. Кто-нибудь объяснит мне, каким образом проезд не подорожал?" – задается
вопросом Натия Чиквиладзе.
Читатели Sputnik
Грузия также негодуют, некоторые даже удивляются, почему народ не устраивает акции протеста по этому поводу.
"Народ молчит, не митингует, не протестует, значит Каладзе смог убедить их в том, что подорожание транспорта народу выгодно, это для их же блага, огромная экономия получается для людей! Каладзе заслуживает Нобелевской премии", – предлагает
Кети К Кипиани.
"Народ молчит, потому на шею сели и ноги свесили", – пишет
Диана Белтадзе.
"Что только они не делают для блага народа! Не понимаете, им не хватало 50 тетри. Кто из них задумался, а сможет бедный народ платить. Стыдно так повышать на все цены. Это не страна", – негодует
Инга Борцвадзе.
Общественный транспорт Тбилиси перешел на безлимитную или абонементную систему оплаты за проезд.
Стоимость временных абонементов следующая : 1 день – 3 лари, неделя – 20 лари, месяц – 40 лари, три месяца – 100 лари, шесть месяцев – 150 лари, год – 250 лари. (Курс лари на вторник – 3,0518 GEL/$1).
На граждан, пользующихся бесплатными и льготными тарифами, изменения не распространяются и они по-прежнему будут пользоваться действующими тарифами.
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