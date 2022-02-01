https://sputnik-georgia.ru/20220201/parlament-gruzii-vozobnovlyaet-rabotu-v-ramkakh-vesenney-sessii-264030504.html

Парламент Грузии возобновляет работу в рамках весенней сессии

Парламент Грузии возобновляет работу в рамках весенней сессии

Основным вопросом на первом пленарном заседании парламента весенней сессии станут выборы председателя ЦИК Грузии. 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T09:01+0400

2022-02-01T09:01+0400

2022-02-01T09:01+0400

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весенняя сессия парламента

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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Парламент Грузии возобновляет работу в рамках весенней сессии практически в полном составе 1 февраля в 12:00.Накануне самая крупная оппозиционная партия в Грузии "Единое национальное движение" приняла решение возобновить работу в парламенте.Очередной бойкот "Нацдвижение" объявило в октябре 2021 года. Депутаты от партии обвинили правящую "Грузинскую мечту" в фальсификации результатов выборов в местные органы власти и отказались работать в законодательном органе."Опять будет дебош" – в "Грузинской мечте" прокомментировали планы "Нацдвижения">>Одной из главных целей прекращения бойкота является создание временной парламентской следственной комиссии по изучению возможных фактов насильственного, унизительного и бесчеловечного обращения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в заключении.В настоящее время у фракции 30 депутатских мандатов. Согласно регламенту, для создания следственной комиссии необходимо по меньшей мере 50 депутатов, поэтому "Нацдвижение" планирует заручиться поддержкой других оппозиционеров.Основным вопросом на первом пленарном заседании парламента весенней сессии станут выборы председателя Центральной избирательной комиссии Грузии. Президент: освобождение Саакашвили усугубит обстановку в Грузии >>Депутатам предстоит сделать свой выбор между действующим главой ЦИК Георгием Каландаришвили и конституционалистом и исполнитель директором НПО "Платформа 2020" Тенгизом Тевзадзе.Однако, по словам председателя фракции "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, на заседании он подаст ходатайство председателю парламента о переносе голосования по выборам председателя ЦИК. Причиной этого Мдинарадзе называет тот факт, что многие члены парламентского большинства являются соконтактными или инфицированными.Председателем ЦИК станет тот кандидат, который получит поддержку 2/3 из 148 депутатов, представленных на сегодняшний день в парламенте.Если ни один из кандидатов не получит такой поддержки, то пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.Юридический комитет определился с фаворитом на пост главы ЦИК Грузии >>На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов. Однако у "Грузинской мечты" хватает мест, чтобы поставить на пост председателя Центризбиркома Грузии своего кандидата при повторном голосовании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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