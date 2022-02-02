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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220202/buzova-postavila-na-mesto-byvshikh-i-proizvela-furor-v-seti--video-264086174.html
Бузова поставила на место "бывших" и произвела фурор в Сети – ВИДЕО
Бузова поставила на место "бывших" и произвела фурор в Сети – ВИДЕО
Певица сняла откровенное видео в купальнике и намекнула, что смеется над всеми комментариями Давы и Дмитрия Тарасова в ее адрес
2022-02-02T15:05+0400
2022-02-02T15:05+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова вызвала очередной ажиотаж в Сети – звезда сняла видео и посвятила его всем бывшим парням. Бузова пока что не смогла найти счастье в личной жизни. Звезда развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, а также рассталась с женихом Давидом Манукяном. Ольга не раз заявляла, что экс-возлюбленные обижали ее и критиковали, но теперь она готова дать отпор каждому. Это она доказала в новом видео. Бузова решила поставить на место бывших и доказать, что у нее роскошная фигура. Новое видео звезды произвело фурор в TikTok. Ролик начался с того, что звезда эффектно скидывает рубашку, под которой скрывается такой же эффектный купальник зеленого оттенка, а также подтянутая фигура. Бузова сделала акцент на своих формах и покрутилась на камеру. "Когда бывшие говорят, что у меня ужасная фигура", – подписала видео артистка. "Шикарная", "Фигура бомба", "На то они и бывшие", "Не слушай никого, ты прекрасна", "Поправилась немного и стала лучше", "Какие формы", – прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ольга бузова, российский шоу-бизнес

Бузова поставила на место "бывших" и произвела фурор в Сети – ВИДЕО

15:05 02.02.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова - Sputnik Грузия, 1920, 02.02.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Певица сняла откровенное видео в купальнике и намекнула, что смеется над всеми комментариями Давы и Дмитрия Тарасова в ее адрес
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова вызвала очередной ажиотаж в Сети – звезда сняла видео и посвятила его всем бывшим парням.
Бузова пока что не смогла найти счастье в личной жизни. Звезда развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, а также рассталась с женихом Давидом Манукяном. Ольга не раз заявляла, что экс-возлюбленные обижали ее и критиковали, но теперь она готова дать отпор каждому. Это она доказала в новом видео.
@buzova86 Пока 🐅👋🏻 #небудивомнезверя #нетвояигрушка ♬ Lambada Taste mashup AKFAR - ZeRive
Бузова решила поставить на место бывших и доказать, что у нее роскошная фигура. Новое видео звезды произвело фурор в TikTok.
Ролик начался с того, что звезда эффектно скидывает рубашку, под которой скрывается такой же эффектный купальник зеленого оттенка, а также подтянутая фигура. Бузова сделала акцент на своих формах и покрутилась на камеру.
"Когда бывшие говорят, что у меня ужасная фигура", – подписала видео артистка.
"Шикарная", "Фигура бомба", "На то они и бывшие", "Не слушай никого, ты прекрасна", "Поправилась немного и стала лучше", "Какие формы", – прокомментировали в Сети.
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