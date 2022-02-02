https://sputnik-georgia.ru/20220202/buzova-postavila-na-mesto-byvshikh-i-proizvela-furor-v-seti--video-264086174.html

Бузова поставила на место "бывших" и произвела фурор в Сети – ВИДЕО

Бузова поставила на место "бывших" и произвела фурор в Сети – ВИДЕО

Певица сняла откровенное видео в купальнике и намекнула, что смеется над всеми комментариями Давы и Дмитрия Тарасова в ее адрес

2022-02-02T15:05+0400

2022-02-02T15:05+0400

2022-02-02T15:05+0400

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ольга бузова

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова вызвала очередной ажиотаж в Сети – звезда сняла видео и посвятила его всем бывшим парням. Бузова пока что не смогла найти счастье в личной жизни. Звезда развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, а также рассталась с женихом Давидом Манукяном. Ольга не раз заявляла, что экс-возлюбленные обижали ее и критиковали, но теперь она готова дать отпор каждому. Это она доказала в новом видео. Бузова решила поставить на место бывших и доказать, что у нее роскошная фигура. Новое видео звезды произвело фурор в TikTok. Ролик начался с того, что звезда эффектно скидывает рубашку, под которой скрывается такой же эффектный купальник зеленого оттенка, а также подтянутая фигура. Бузова сделала акцент на своих формах и покрутилась на камеру. "Когда бывшие говорят, что у меня ужасная фигура", – подписала видео артистка. "Шикарная", "Фигура бомба", "На то они и бывшие", "Не слушай никого, ты прекрасна", "Поправилась немного и стала лучше", "Какие формы", – прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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ольга бузова, российский шоу-бизнес