https://sputnik-georgia.ru/20220202/buzova-postavila-na-mesto-byvshikh-i-proizvela-furor-v-seti--video-264086174.html
Бузова поставила на место "бывших" и произвела фурор в Сети – ВИДЕО
Бузова поставила на место "бывших" и произвела фурор в Сети – ВИДЕО
Певица сняла откровенное видео в купальнике и намекнула, что смеется над всеми комментариями Давы и Дмитрия Тарасова в ее адрес
2022-02-02T15:05+0400
2022-02-02T15:05+0400
2022-02-02T15:05+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/18/252112329_0:0:2265:1275_1920x0_80_0_0_829de30ff201a8f5be960ff6986802d1.jpg
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова вызвала очередной ажиотаж в Сети – звезда сняла видео и посвятила его всем бывшим парням. Бузова пока что не смогла найти счастье в личной жизни. Звезда развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, а также рассталась с женихом Давидом Манукяном. Ольга не раз заявляла, что экс-возлюбленные обижали ее и критиковали, но теперь она готова дать отпор каждому. Это она доказала в новом видео. Бузова решила поставить на место бывших и доказать, что у нее роскошная фигура. Новое видео звезды произвело фурор в TikTok. Ролик начался с того, что звезда эффектно скидывает рубашку, под которой скрывается такой же эффектный купальник зеленого оттенка, а также подтянутая фигура. Бузова сделала акцент на своих формах и покрутилась на камеру. "Когда бывшие говорят, что у меня ужасная фигура", – подписала видео артистка. "Шикарная", "Фигура бомба", "На то они и бывшие", "Не слушай никого, ты прекрасна", "Поправилась немного и стала лучше", "Какие формы", – прокомментировали в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/18/252112329_157:0:2096:1454_1920x0_80_0_0_0e74601861631363bb026362a8551f2a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
ольга бузова, российский шоу-бизнес
Бузова поставила на место "бывших" и произвела фурор в Сети – ВИДЕО
Певица сняла откровенное видео в купальнике и намекнула, что смеется над всеми комментариями Давы и Дмитрия Тарасова в ее адрес
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова вызвала очередной ажиотаж в Сети – звезда сняла видео и посвятила его всем бывшим парням.
Бузова пока что не смогла найти счастье в личной жизни. Звезда развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, а также рассталась с женихом Давидом Манукяном. Ольга не раз заявляла, что экс-возлюбленные обижали ее и критиковали, но теперь она готова дать отпор каждому. Это она доказала в новом видео.
Бузова решила поставить на место бывших и доказать, что у нее роскошная фигура. Новое видео звезды произвело фурор в TikTok.
Ролик начался с того, что звезда эффектно скидывает рубашку, под которой скрывается такой же эффектный купальник зеленого оттенка, а также подтянутая фигура. Бузова сделала акцент на своих формах и покрутилась на камеру.
"Когда бывшие говорят, что у меня ужасная фигура", – подписала видео артистка.
"Шикарная", "Фигура бомба", "На то они и бывшие", "Не слушай никого, ты прекрасна", "Поправилась немного и стала лучше", "Какие формы", – прокомментировали в Сети.
Бузова показала фигуру без фотошопа и шокировала Сеть – ВИДЕО
Живот болит? Нелепая поза Бузовой в бикини рассмешила Сеть
Не святоша: Бузова оттолкнула фаната во время отдыха в Сочи - ВИДЕО
"Не буди во мне зверя
": Ольга Бузова выпустила дерзкую рэп-песню
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.