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Не святоша: Бузова оттолкнула фаната во время отдыха в Сочи - ВИДЕО
Не святоша: Бузова оттолкнула фаната во время отдыха в Сочи - ВИДЕО
Скандальное поведение известной телеведущей попало на видео и шокировало публику
2022-01-24T13:04+0400
2022-01-24T13:04+0400
2022-01-24T13:08+0400
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ольга бузова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова резко оттолкнула поклонника, когда тот захотел обнять ее для фото – видео попало в Сеть и шокировало публику. Ольга Бузова – одна из самых востребованных звезд российского шоу-бизнеса. Концерты звезды собирают толпы фанатов, а Инстаграм ломится от подписчиков. И хотя ведущая старается быть милой, иногда ее нервы не выдерживают. Недавно Бузова сильно обидела своего поклонника. Звезда оттолкнула парня, который подошел к ней с просьбой о совместном фото. Видео попало в Сеть и шокировало фан-клуб звезды. На ролике видно, как парень подходит к раздраженной Бузовой с просьбой сфотографироваться и кладет ей руку на плечи. В ответ телезвезда резко отталкивает его руку со словами "не трогай меня". Растерянный фанат нервно рассмеялся, а после извинился, после чего Ольга позволила ему сделать фото. "Не святоша наша Бузова", "Оль, жестко", "А как бы вы поступили на ее месте?", "Неловкий момент", "Что у нее с лицом?" – комментируют в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
ольга бузова, российский шоу-бизнес
Не святоша: Бузова оттолкнула фаната во время отдыха в Сочи - ВИДЕО
13:04 24.01.2022 (обновлено: 13:08 24.01.2022)
Скандальное поведение известной телеведущей попало на видео и шокировало публику
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова резко оттолкнула поклонника, когда тот захотел обнять ее для фото – видео попало в Сеть и шокировало публику.
Ольга Бузова – одна из самых востребованных звезд российского шоу-бизнеса. Концерты звезды собирают толпы фанатов, а Инстаграм ломится от подписчиков. И хотя ведущая старается быть милой, иногда ее нервы не выдерживают.
Недавно Бузова сильно обидела своего поклонника. Звезда оттолкнула парня, который подошел к ней с просьбой о совместном фото. Видео попало в Сеть и шокировало фан-клуб звезды.
На ролике видно, как парень подходит к раздраженной Бузовой с просьбой сфотографироваться и кладет ей руку на плечи. В ответ телезвезда резко отталкивает его руку со словами "не трогай меня".
Растерянный фанат нервно рассмеялся, а после извинился, после чего Ольга позволила ему сделать фото.
"Не святоша наша Бузова", "Оль, жестко", "А как бы вы поступили на ее месте?", "Неловкий момент", "Что у нее с лицом?" – комментируют в Сети.
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