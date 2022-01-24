https://sputnik-georgia.ru/20220124/ne-svyatosha-buzova-ottolknula-fanata-vo-vremya-otdykha-v-sochi---video-263835138.html

Не святоша: Бузова оттолкнула фаната во время отдыха в Сочи - ВИДЕО

Не святоша: Бузова оттолкнула фаната во время отдыха в Сочи - ВИДЕО

Скандальное поведение известной телеведущей попало на видео и шокировало публику

2022-01-24T13:04+0400

2022-01-24T13:04+0400

2022-01-24T13:08+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ольга бузова

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/18/263834536_0:188:3214:1996_1920x0_80_0_0_deb7f49fe60d55e04afe8a537dc2f517.jpg

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова резко оттолкнула поклонника, когда тот захотел обнять ее для фото – видео попало в Сеть и шокировало публику. Ольга Бузова – одна из самых востребованных звезд российского шоу-бизнеса. Концерты звезды собирают толпы фанатов, а Инстаграм ломится от подписчиков. И хотя ведущая старается быть милой, иногда ее нервы не выдерживают. Недавно Бузова сильно обидела своего поклонника. Звезда оттолкнула парня, который подошел к ней с просьбой о совместном фото. Видео попало в Сеть и шокировало фан-клуб звезды. На ролике видно, как парень подходит к раздраженной Бузовой с просьбой сфотографироваться и кладет ей руку на плечи. В ответ телезвезда резко отталкивает его руку со словами "не трогай меня". Растерянный фанат нервно рассмеялся, а после извинился, после чего Ольга позволила ему сделать фото. "Не святоша наша Бузова", "Оль, жестко", "А как бы вы поступили на ее месте?", "Неловкий момент", "Что у нее с лицом?" – комментируют в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

ольга бузова, российский шоу-бизнес