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https://sputnik-georgia.ru/20220131/buzova-pokazala-figuru-bez-fotoshopa-i-shokirovala-set--video-264008429.html
Бузова показала фигуру без фотошопа и шокировала Сеть – ВИДЕО
Бузова показала фигуру без фотошопа и шокировала Сеть – ВИДЕО
Звезда устала слушать критику в адрес своей "не настоящей" фигуры и решила поставить хейтеров на место
2022-01-31T15:08+0400
2022-01-31T15:08+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова шокировала Сеть – певица показала свою фигуру без фотошопа и ответила всем хейтерам. Звезду "Дома-2" любят покритиковать в социальных сетях: и поет она плохо, и выпивает в отпуске, и обманывает своих фанатов, публикуя обработанные в фотошопе снимки. Многие уверены, что певица хочет казаться лучше, чем она есть на самом деле. Бузова устала слушать обвинения в адрес своей "ненастоящей" фигуры и решила дать отпор критикам. Звезда показала себя без фотошопа. Видео, записанное у Атлантического океана, попало в Сеть и шокировало подписчиков Инстаграм."Да, видео без фильтров. Налетайте, обсуждайте мою фигуру в 36 лет", – подписала ролик ведущая. "Рожай детей, пока возраст позволяет, а потом фигуру обсудим", "Бледанс и в 50 выглядит лучше", "И что ты хотела доказать?", "Оля, ну есть разница. Кого ты обманываешь?", "Большой закомплексованный ребенок", "Купальник жмет", – прокомментировали подписчики. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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ольга бузова, российский шоу-бизнес

Бузова показала фигуру без фотошопа и шокировала Сеть – ВИДЕО

15:08 31.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса, певица и телеведущая Ольга Бузова
Актриса, певица и телеведущая Ольга Бузова - Sputnik Грузия, 1920, 31.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
Звезда устала слушать критику в адрес своей "не настоящей" фигуры и решила поставить хейтеров на место
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова шокировала Сеть – певица показала свою фигуру без фотошопа и ответила всем хейтерам.
Звезду "Дома-2" любят покритиковать в социальных сетях: и поет она плохо, и выпивает в отпуске, и обманывает своих фанатов, публикуя обработанные в фотошопе снимки. Многие уверены, что певица хочет казаться лучше, чем она есть на самом деле.
Бузова устала слушать обвинения в адрес своей "ненастоящей" фигуры и решила дать отпор критикам. Звезда показала себя без фотошопа. Видео, записанное у Атлантического океана, попало в Сеть и шокировало подписчиков Инстаграм.
"Да, видео без фильтров. Налетайте, обсуждайте мою фигуру в 36 лет", – подписала ролик ведущая.
"Рожай детей, пока возраст позволяет, а потом фигуру обсудим", "Бледанс и в 50 выглядит лучше", "И что ты хотела доказать?", "Оля, ну есть разница. Кого ты обманываешь?", "Большой закомплексованный ребенок", "Купальник жмет", – прокомментировали подписчики.
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