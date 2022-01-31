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Бузова показала фигуру без фотошопа и шокировала Сеть – ВИДЕО
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса, певица и телеведущая Ольга Бузова
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Звезда устала слушать критику в адрес своей "не настоящей" фигуры и решила поставить хейтеров на место
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова шокировала Сеть – певица показала свою фигуру без фотошопа и ответила всем хейтерам.
Звезду "Дома-2" любят покритиковать в социальных сетях: и поет она плохо, и выпивает в отпуске, и обманывает своих фанатов, публикуя обработанные в фотошопе снимки. Многие уверены, что певица хочет казаться лучше, чем она есть на самом деле.
Бузова устала слушать обвинения в адрес своей "ненастоящей" фигуры и решила дать отпор критикам. Звезда показала себя без фотошопа. Видео, записанное у Атлантического океана, попало в Сеть и шокировало подписчиков Инстаграм.
"Да, видео без фильтров. Налетайте, обсуждайте мою фигуру в 36 лет", – подписала ролик ведущая.
"Рожай детей, пока возраст позволяет, а потом фигуру обсудим", "Бледанс и в 50 выглядит лучше", "И что ты хотела доказать?", "Оля, ну есть разница. Кого ты обманываешь?", "Большой закомплексованный ребенок", "Купальник жмет", – прокомментировали подписчики.
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