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"Не буди во мне зверя": Ольга Бузова выпустила дерзкую рэп-песню
"Не буди во мне зверя": Ольга Бузова выпустила дерзкую рэп-песню
Известная телезвезда порадовала фанатов новым хитом в честь своего дня рождения. Но трек понравился далеко не всем
2022-01-20T10:41+0400
2022-01-20T10:41+0400
2022-01-20T13:22+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова удивила поклонников: в честь своего дня рождения певица выпустила экспериментальную рэп-песню "Не буди во мне зверя". 36-летняя Бузова улетела праздновать день рождения в Сочи вместе с близкими друзьями. Звезда арендовала частный самолет, чтобы поместить всех близких и подарить им незабываемый отдых. Но не забыла ведущая и про фанатов, презентовав новую песню. Композиция "Не буди во мне зверя" рассказывает историю сильной девушки, которая не скрывает свою сексуальность. В песне Бузова открыто намекнула, что для любимого она - пушистая кошка, а для других - дикая пантера. "Белая и пушистая с тобой даже слишком, но порву на куски, лишь учуяв интрижку", - зачитывает Бузова в новой песне. Поклонники не смогли пройти мимо необычного звучания трека, которое Бузова никогда не использовала в своих произведениях. Но больше всего публику зацепило то, что Ольга попыталась зачитать рэп, и понравилось это не всем. "Все, Бузова читает рэп - эту индустрию ждет кризис"; "Оля, не делай так никогда"; "Бузова рэпер"; "Интересно, мне нравится"; "Молодец, больше экспериментов"; "Мои уши болят", - написали подписчики в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ольга бузова, российский шоу-бизнес
"Не буди во мне зверя": Ольга Бузова выпустила дерзкую рэп-песню
10:41 20.01.2022 (обновлено: 13:22 20.01.2022)
Известная телезвезда порадовала фанатов новым хитом в честь своего дня рождения. Но трек понравился далеко не всем
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова удивила поклонников: в честь своего дня рождения певица выпустила экспериментальную рэп-песню "Не буди во мне зверя".
36-летняя Бузова улетела праздновать день рождения в Сочи вместе с близкими друзьями. Звезда арендовала частный самолет, чтобы поместить всех близких и подарить им незабываемый отдых. Но не забыла ведущая и про фанатов, презентовав новую песню.
Композиция "Не буди во мне зверя" рассказывает историю сильной девушки, которая не скрывает свою сексуальность. В песне Бузова открыто намекнула, что для любимого она - пушистая кошка, а для других - дикая пантера.
"Белая и пушистая с тобой даже слишком, но порву на куски, лишь учуяв интрижку", - зачитывает Бузова в новой песне.
Поклонники не смогли пройти мимо необычного звучания трека, которое Бузова никогда не использовала в своих произведениях. Но больше всего публику зацепило то, что Ольга попыталась зачитать рэп, и понравилось это не всем.
"Все, Бузова читает рэп - эту индустрию ждет кризис"; "Оля, не делай так никогда"; "Бузова рэпер"; "Интересно, мне нравится"; "Молодец, больше экспериментов"; "Мои уши болят", - написали подписчики в Сети.
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