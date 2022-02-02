https://sputnik-georgia.ru/20220202/ya-zvezda-a-ty---pomoy-posudu---valeriy-meladze-poradoval-fanatov-novym-video-264093904.html

"Я звезда! А ты - помой посуду!" - Валерий Меладзе порадовал фанатов новым видео

"Я звезда! А ты - помой посуду!" - Валерий Меладзе порадовал фанатов новым видео

В домашнем "прикиде" и с полотенцем на плече - Валерий Меладзе не чурается бытовухи и даже шутит над ней

2022-02-02T18:44+0400

2022-02-02T18:44+0400

2022-02-02T18:44+0400

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российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Российский певец Валерий Меладзе порадовал подписчиков в Instagram новым забавном видео - в ролике исполнитель в шутливой форме объясняет жене Альбине Джанабаевой, почему он не обязан мыть посуду. "Да, я мою за собой посуду. Это нормально", - говорит Меладзе. В этот момент Джанабаева протягивает ему чашку и просит ее помыть. А Валерий отвечает: "А ты ничего не перепутала? Я звезда! Мне вчера рукоплескал зал. А ты говоришь - помой посуду".Съемка видео и фото юмористического содержания - одно из последних хобби Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой в соцсетях. Пара начала их снимать, когда вновь стала родителями весной 2021 года - у звездной четы родилась дочь Агата. С тех пор звезды погрузились в семейные заботы и все свое время уделяют малышке. При этом Меладзе с удовольствием занимается дочкой, давая жене отдохнуть.Агата - их третий совместный ребенок. В семье Меладзе и Джанабаевой есть еще два сына, Константин и Лука. От первого брака у Валерия Меладзе также есть три взрослых дочери.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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валерий меладзе, константин меладзе, альбина джанабаева, российский шоу-бизнес