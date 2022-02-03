https://sputnik-georgia.ru/20220203/kot-i-sobaka-razleglis-na-divane-posmotret-film-pro-govoryaschikh-zhivotnykh--zabavnoe-video-264115587.html
Кот и собака разлеглись на диване посмотреть фильм про говорящих животных – забавное видео
Кот и собака разлеглись на диване посмотреть фильм про говорящих животных – забавное видео
Было бы интересно узнать, о чем в этот момент думают питомцы, когда видят своих сородичей, разговаривающих прямо как хозяева 03.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-03T13:58+0400
2022-02-03T13:58+0400
2022-02-03T13:59+0400
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На кадрах видно, как кот и собака расположились на кровати в забавных позах и смотрят в одну точку. Пушистый сидит на краю, словно он человек, а собака лежит, неестественно свесив лапы. А самое интересное – смотрят они телевизор, по которому идет фильм про говорящих домашних животных.Смотрите на видео также:
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собака, видеоклуб , вирусные видео, смешные видео, видео с животными, кошки
Кот и собака разлеглись на диване посмотреть фильм про говорящих животных – забавное видео
13:58 03.02.2022 (обновлено: 13:59 03.02.2022)
Было бы интересно узнать, о чем в этот момент думают питомцы, когда видят своих сородичей, разговаривающих прямо как хозяева
На кадрах видно, как кот и собака расположились на кровати в забавных позах и смотрят в одну точку. Пушистый сидит на краю, словно он человек, а собака лежит, неестественно свесив лапы. А самое интересное – смотрят они телевизор, по которому идет фильм про говорящих домашних животных.
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