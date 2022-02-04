https://sputnik-georgia.ru/20220204/eto-pechalno-psikholog-o-vliyanii-morgenshterna-na-podrostkov-264123878.html
"Это печально": психолог о влиянии Моргенштерна на подростков
"Это печально": психолог о влиянии Моргенштерна на подростков
Что делать, если твой ребенок слушает Моргенштерна? На этот вопрос родителей ответил психолог
2022-02-04T07:10+0400
2022-02-04T07:10+0400
2022-02-04T07:10+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн, как и другие популярные среди молодежи артисты, подают плохой пример для подростков, считает исполнительный директор реабилитационного центра, клинический психолог Галия Назханова.Психолог сказала, что большинство взрослых не знают, чем увлекаются их дети. И утверждение "мы про своего ребенка все знаем" неверно, если родители не в курсе об интересах их чада.В то же время формирование подростков проходит в основном в виртуальном пространстве, и важно знать, кто кумиры молодежи сегодня, утверждает психолог.Специалист подчеркнула, что родителям необходимо слушать такую же музыку, знать содержание текстов, тогда налаживать контакт с детьми будет легче. При этом не нужно критиковать то, что слушает ребенок, а вот отметить свою точку зрения – можно. В таком случае взрослые смогут вкладывать в ребенка свои ценности, при этом не запрещая слушать того или иного исполнителя. А в случае запретов подросток будет делать все наоборот.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
моргенштерн, российский шоу-бизнес, дети и родители, дети
"Это печально": психолог о влиянии Моргенштерна на подростков
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Что делать, если твой ребенок слушает Моргенштерна? На этот вопрос родителей ответил психолог
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн, как и другие популярные среди молодежи артисты, подают плохой пример для подростков, считает исполнительный директор реабилитационного центра, клинический психолог Галия Назханова.
Психолог сказала, что большинство взрослых не знают, чем увлекаются их дети. И утверждение "мы про своего ребенка все знаем" неверно, если родители не в курсе об интересах их чада.
В то же время формирование подростков проходит в основном в виртуальном пространстве, и важно знать, кто кумиры молодежи сегодня, утверждает психолог.
"И если оно будет формироваться такими музыкантами, как Face или Моргенштерн, то это печально, потому что вывод, в силу своей неопытности о таких персонажах, они делают прямой: эти люди открыто говорят о наркотиках, они популярны, значит, наркотики вред не приносят, можно их употреблять, и тогда станешь крутым. А для подростка важно быть крутым, и многие начинают употреблять в поисках этой крутизны", говорит Назханова.
Специалист подчеркнула, что родителям необходимо слушать такую же музыку, знать содержание текстов, тогда налаживать контакт с детьми будет легче. При этом не нужно критиковать то, что слушает ребенок, а вот отметить свою точку зрения – можно.
В таком случае взрослые смогут вкладывать в ребенка свои ценности, при этом не запрещая слушать того или иного исполнителя. А в случае запретов подросток будет делать все наоборот.
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