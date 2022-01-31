https://sputnik-georgia.ru/20220131/morgenshtern-popal-v-spisok-zvezd-s-privlekatelnym-telom-263959796.html

Моргенштерн попал в список звезд с привлекательным телом

Моргенштерн попал в список звезд с привлекательным телом

Чем-чем, а вот подтянутым прессом Алишер Моргенштерн похвастаться, действительно, может

2022-01-31T07:07+0400

2022-01-31T07:07+0400

2022-01-31T07:07+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн попал в десятку звезд, которые могут похвастаться идеальным телом.Алишер Моргенштерн заслуженно попал в список, в котором собраны мужчины российского шоу-бизнеса с прекрасным телосложением.Известно, что Моргенштерн старается заниматься спортом и держать себя в форме. Это можно заметить по фотографиям рэпера на Instagram-странице, которыми он, правда, делится не так уж и часто.Помимо популярного рэпера в списке можно увидеть Сергея Лазарева, Диму Билана, Александра Ревву, Макса Барских и других.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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дима билан, александр ревва, моргенштерн