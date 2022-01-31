https://sputnik-georgia.ru/20220131/morgenshtern-popal-v-spisok-zvezd-s-privlekatelnym-telom-263959796.html
Моргенштерн попал в список звезд с привлекательным телом
Моргенштерн попал в список звезд с привлекательным телом
Чем-чем, а вот подтянутым прессом Алишер Моргенштерн похвастаться, действительно, может
2022-01-31T07:07+0400
2022-01-31T07:07+0400
2022-01-31T07:07+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн попал в десятку звезд, которые могут похвастаться идеальным телом.Алишер Моргенштерн заслуженно попал в список, в котором собраны мужчины российского шоу-бизнеса с прекрасным телосложением.Известно, что Моргенштерн старается заниматься спортом и держать себя в форме. Это можно заметить по фотографиям рэпера на Instagram-странице, которыми он, правда, делится не так уж и часто.Помимо популярного рэпера в списке можно увидеть Сергея Лазарева, Диму Билана, Александра Ревву, Макса Барских и других.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
дима билан, александр ревва, моргенштерн
Моргенштерн попал в список звезд с привлекательным телом
Чем-чем, а вот подтянутым прессом Алишер Моргенштерн похвастаться, действительно, может
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн попал в десятку звезд, которые могут похвастаться идеальным телом.
Алишер Моргенштерн заслуженно попал в список, в котором собраны мужчины российского шоу-бизнеса с прекрасным телосложением.
Известно, что Моргенштерн старается заниматься спортом и держать себя в форме. Это можно заметить по фотографиям рэпера на Instagram-странице, которыми он, правда, делится не так уж и часто.
Помимо популярного рэпера в списке можно увидеть Сергея Лазарева, Диму Билана, Александра Ревву, Макса Барских и других.
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