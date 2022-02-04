https://sputnik-georgia.ru/20220204/strizhka-saakashvili-udivlennye-sledovateli-i-drugie-detali-s-suda-264164635.html

Стрижка Саакашвили, удивленные следователи и другие детали с суда

Стрижка Саакашвили, удивленные следователи и другие детали с суда

Показания следователя подтвердили "абсурд и фарс всего процесса", сказал один из адвокатов Саакашвили. 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T20:28+0400

2022-02-04T20:28+0400

2022-02-04T20:30+0400

грузия

новости

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

суд

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. На судебном заседании по делу о незаконном пересечении границы Грузии слово предоставили самому обвиняемому - экс-президенту страны Михаилу Саакашвили, и опросили следователя, который присутствовал при его задержании.Саакашвили дали 15 минут на выступление. Свою речь экс-президент начал с рассказа о том, что он постригся.По словам Саакашвили, у него серьезные проблемы со здоровьем - слабость, гипертония, при этом он несколько раз терял сознание.После этого заявления адвокаты обратились к судье Нино Чахнашвили с ходатайством о том, чтобы она обязала Специальную пенитенциарную службу, отвечающую за тюрьмы, изучить этот факт. Чахнашвили отказала адвокатам, при этом заявив, что Служба обязана обеспечивать безопасность Саакашвили и следить за его здоровьем.Кроме того, на суде опросили несколько свидетелей стороны обвинения, в том числе полицейских, следователей и сотрудников Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули.По словам следователя Иосеба Дигмелашвили, представители правоохранительных органов были удивлены, когда увидели Саакашвили в квартире, в которую пришли для обыска.Цомая является одним из фигурантом дела. Он обвиняется в оказании Саакашвили помощи в незаконном пересечении границы и сокрытии этого тяжкого преступления.Показания следователя подтвердили "абсурд и фарс всего процесса", сказал один из адвокатов Саакашвили."Как известно, следствие по данному делу начато на основании оперативной информации, якобы о том, что у Элгуджи Цомая было огнестрельное оружие. То есть документально МВД воздержалось зафиксировать, что реально следствие началось после распространения видеозаписей", - сказал Садзаглишвили журналистам.Саакашвили о "вшивых должностях" и неврологических проблемах>>Речь идет о видеозаписях, которые Саакашвили записал после возвращения в Грузию и обнародовал на своей странице в Facebook."Именно это и стало причиной начала следствия. Ясно, что до этого никакой информации ни у МВД, ни у СГБ не было", - заявил Садзаглишвили журналистам.Сторона обвинения назвал позицию адвокатов неясной.Очередной судебной процесс по делу Саакашвили состоится 24 февраля в 12:00 по местному времени.Детали делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. К тому времени он уже заочно был приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам.Позже за сокрытие тяжкого преступления задержали четырех человек – Зураба и Шалву Цоцория, Георгия Нариманидзе, Элгуджу Цомая. Последнему также предъявили обвинение в оказании Саакашвили помощи в незаконном пересечении границы. Все они освобождены под залог на время следствия.Обвиняемые по делу об оказании помощи Саакашвили вышли на свободу>>По данным следствия, Саакашвили приехал в Грузию паромом, в груженном молочной продукцией трейлере, который принадлежал Цомая. Цомая специально для этого отправился на Украину.Именно в доме Цомая в селе Тквири Абашского района Саакашвили сделал первую остановку, а затем отправился в Тбилиси и поселился в квартире, предоставленной ему тем же Цомая. Он также сопровождал экс-президента в поездках в Батуми и Тбилиси.В морском порту Поти, куда прибыл паром, Саакашвили и Цомая ждали сотрудники порта Шалва и Зураб Цоцория на своей машине. На этой машине Саакашвили и Цомая отправились в село Тквири.Что касается Георгия Нариманидзе, по данным следствия, он отвез Саакашвили и Цомая на трейлере в Тбилиси."Пустая трата времени" - депутат о следственной комиссии по делу Саакашвили>>Дело Саакашвили рассматривается отдельно. Ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.При этом он уже отбывает наказание по двум уголовным делам. В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, суд