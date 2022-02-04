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Водные процедуры класса люкс: четыре оленя страстно облизывают кота – видео
Водные процедуры класса люкс: четыре оленя страстно облизывают кота – видео
Когда вокруг столько внимания и все делают тебе приятно, что еще нужно для счастья? Особенно, если ты кот 04.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-04T17:41+0400
2022-02-04T17:41+0400
2022-02-04T17:47+0400
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На кадрах видно, как четыре оленя стоят в парке вокруг черного кота, который лежит и наслаждается жизнью. Дикие животные устроили ему настоящий праздник – они активно его облизывают и тем самым "моют". Судя по взгляду пушистого и его поведению, он происходящим очень доволен.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , вирусные видео, смешные видео, видео с животными, кошки
Водные процедуры класса люкс: четыре оленя страстно облизывают кота – видео
17:41 04.02.2022 (обновлено: 17:47 04.02.2022) Подписаться на
Когда вокруг столько внимания и все делают тебе приятно, что еще нужно для счастья? Особенно, если ты кот
На кадрах видно, как четыре оленя стоят в парке вокруг черного кота, который лежит и наслаждается жизнью. Дикие животные устроили ему настоящий праздник – они активно его облизывают и тем самым "моют". Судя по взгляду пушистого и его поведению, он происходящим очень доволен.
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