https://sputnik-georgia.ru/20220204/vodnye-protsedury-klassa-lyuks-chetyre-olenya-strastno-oblizyvayut-kota--video-264160106.html

Водные процедуры класса люкс: четыре оленя страстно облизывают кота – видео

Водные процедуры класса люкс: четыре оленя страстно облизывают кота – видео

Когда вокруг столько внимания и все делают тебе приятно, что еще нужно для счастья? Особенно, если ты кот 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T17:41+0400

2022-02-04T17:41+0400

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На кадрах видно, как четыре оленя стоят в парке вокруг черного кота, который лежит и наслаждается жизнью. Дикие животные устроили ему настоящий праздник – они активно его облизывают и тем самым "моют". Судя по взгляду пушистого и его поведению, он происходящим очень доволен.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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