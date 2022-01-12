https://sputnik-georgia.ru/20220112/eto-ya-posle-novogo-goda-kot-na-begovom-kolese-rassmeshil-sotsseti--video-263555847.html

"Это я после Нового года": кот на беговом колесе рассмешил соцсети – видео

"Это я после Нового года": кот на беговом колесе рассмешил соцсети – видео

Примерно так выглядят тренировки ленивого человека, который решил начать худеть после новогодних застолий 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T14:13+0400

2022-01-12T14:13+0400

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На кадрах видно, как кот гиперактивно бегает по комнате и приближается к беговому колесу. Пушистый воодушевленно запрыгивает на него чуть ли не в вертикальном положении, пробегает долю секунды, затем делает несколько шагов и спрыгивает на пол. Пройдя по нему так же несколько шагов, он просто останавливается и плюхается на бок отдыхать. Слишком уж долго и много тренировался.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео