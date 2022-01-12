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"Это я после Нового года": кот на беговом колесе рассмешил соцсети – видео
"Это я после Нового года": кот на беговом колесе рассмешил соцсети – видео
Примерно так выглядят тренировки ленивого человека, который решил начать худеть после новогодних застолий 12.01.2022, Sputnik Грузия
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На кадрах видно, как кот гиперактивно бегает по комнате и приближается к беговому колесу. Пушистый воодушевленно запрыгивает на него чуть ли не в вертикальном положении, пробегает долю секунды, затем делает несколько шагов и спрыгивает на пол. Пройдя по нему так же несколько шагов, он просто останавливается и плюхается на бок отдыхать. Слишком уж долго и много тренировался.Смотрите на видео также:
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видео, кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

"Это я после Нового года": кот на беговом колесе рассмешил соцсети – видео

14:13 12.01.2022 (обновлено: 15:06 12.01.2022)
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid / Перейти в фотобанкРыжий кот
Рыжий кот - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
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Примерно так выглядят тренировки ленивого человека, который решил начать худеть после новогодних застолий
На кадрах видно, как кот гиперактивно бегает по комнате и приближается к беговому колесу. Пушистый воодушевленно запрыгивает на него чуть ли не в вертикальном положении, пробегает долю секунды, затем делает несколько шагов и спрыгивает на пол. Пройдя по нему так же несколько шагов, он просто останавливается и плюхается на бок отдыхать. Слишком уж долго и много тренировался.
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