Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220205/kurs-lari-dollar-264172154.html
Курс лари на субботу – 2,9867 GEL/$1
Курс лари на субботу – 2,9867 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0312 лари по отношению к доллару 05.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-05T09:36+0400
2022-02-05T09:36+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24683/07/246830720_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_332a241a8cc2b0fa531ea77d26ec8977.jpg
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 февраля в размере 2,9867 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0312 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24683/07/246830720_408:0:2993:1939_1920x0_80_0_0_0772e9cee6e09ddfa037fe7a2a1af697.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на субботу – 2,9867 GEL/$1

09:36 05.02.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт. Курс - 2,97
Обменный пункт. Курс - 2,97 - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0312 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 февраля в размере 2,9867 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0312 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 5 февраля
Кросс-курс основных валют на 5 февраля - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2022
Кросс-курс основных валют на 5 февраля
© Sputnik
Читайте также:
Доллар в Грузии упал ниже уровня в три лари
Почему укрепился лари – ликбез от главы Нацбанка Грузии
Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валюты
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский