https://sputnik-georgia.ru/20220212/kurban-omarov-uvel-zhenu-u-futbolista-fedora-kudryashova--foto-264349592.html

Курбан Омаров увел жену у футболиста Федора Кудряшова – ФОТО

Курбан Омаров увел жену у футболиста Федора Кудряшова – ФОТО

После расставания с Ксюшой Бородиной к Курбану приковано особенное внимание журналистов и общественности

2022-02-12T10:10+0400

2022-02-12T10:10+0400

2022-02-12T10:10+0400

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ксения бородина

светская хроника

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров замечен с новой избранницей – женой футболиста сборной России Федора Кудряшова.Несмотря на то, что Курбану приписывали многие романы, ни один из них "не оправдался". Но сейчас Омаров удивил всех, появившись в элитном ресторане не с кем-то, а именно с женой футболиста сборной России Федора Кудряшова Анастасией Кудряшовой.Пара не стеснялась демонстрировать свои чувства – они то о чем-то беседовали, то целовались.Окружение семьи Кудряшовых говорит о том, что пара Федора и Анастасии распалась, они перестали жить вместе, однако остались друзьями и продолжают воспитывать двоих детей – сына Нику и дочь Милану. Однако официального развода пока не было.Однако сейчас процесс может пойти быстрее, ведь говорят, что у Курбана серьезные намерения на эти отношения. Сейчас Омаров делает ремонт в своей новой квартире, которая может стать новым домом для пары.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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российский шоу-бизнес, ксения бородина, светская хроника