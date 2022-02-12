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https://sputnik-georgia.ru/20220212/kurban-omarov-uvel-zhenu-u-futbolista-fedora-kudryashova--foto-264349592.html
Курбан Омаров увел жену у футболиста Федора Кудряшова – ФОТО
Курбан Омаров увел жену у футболиста Федора Кудряшова – ФОТО
После расставания с Ксюшой Бородиной к Курбану приковано особенное внимание журналистов и общественности
2022-02-12T10:10+0400
2022-02-12T10:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
российский шоу-бизнес
ксения бородина
светская хроника
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров замечен с новой избранницей – женой футболиста сборной России Федора Кудряшова.Несмотря на то, что Курбану приписывали многие романы, ни один из них "не оправдался". Но сейчас Омаров удивил всех, появившись в элитном ресторане не с кем-то, а именно с женой футболиста сборной России Федора Кудряшова Анастасией Кудряшовой.Пара не стеснялась демонстрировать свои чувства – они то о чем-то беседовали, то целовались.Окружение семьи Кудряшовых говорит о том, что пара Федора и Анастасии распалась, они перестали жить вместе, однако остались друзьями и продолжают воспитывать двоих детей – сына Нику и дочь Милану. Однако официального развода пока не было.Однако сейчас процесс может пойти быстрее, ведь говорят, что у Курбана серьезные намерения на эти отношения. Сейчас Омаров делает ремонт в своей новой квартире, которая может стать новым домом для пары.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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российский шоу-бизнес, ксения бородина, светская хроника

Курбан Омаров увел жену у футболиста Федора Кудряшова – ФОТО

10:10 12.02.2022
© Instagram / zimamoscowКурбан Омаров
Курбан Омаров - Sputnik Грузия, 1920, 12.02.2022
© Instagram / zimamoscow
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Ника Ломидзе
Все материалы
После расставания с Ксюшей Бородиной к Курбану приковано особенное внимание журналистов и общественности
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров замечен с новой избранницей – женой футболиста сборной России Федора Кудряшова.
Несмотря на то, что Курбану приписывали многие романы, ни один из них "не оправдался". Но сейчас Омаров удивил всех, появившись в элитном ресторане не с кем-то, а именно с женой футболиста сборной России Федора Кудряшова Анастасией Кудряшовой.
Пара не стеснялась демонстрировать свои чувства – они то о чем-то беседовали, то целовались.
Окружение семьи Кудряшовых говорит о том, что пара Федора и Анастасии распалась, они перестали жить вместе, однако остались друзьями и продолжают воспитывать двоих детей – сына Нику и дочь Милану. Однако официального развода пока не было.
Однако сейчас процесс может пойти быстрее, ведь говорят, что у Курбана серьезные намерения на эти отношения. Сейчас Омаров делает ремонт в своей новой квартире, которая может стать новым домом для пары.
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