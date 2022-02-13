https://sputnik-georgia.ru/20220213/ne-svoy-krug-ili-kogda-litsom-k-litsu-litsa-ne-uvidat-264239458.html

Не свой круг, или Когда лицом к лицу лица не увидать

Не свой круг, или Когда лицом к лицу лица не увидать

Иногда близость видна не сразу, а только через время. Да и замечают ее, увы, не все. И здесь главное не оттолкнуть, не обидеть человека 13.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-13T16:01+0400

2022-02-13T16:01+0400

2022-02-13T16:01+0400

мариам сараджишвили

рассказы мариам сараджишвили

грузия

аналитика

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-… Это какая-то массированная психическая атака на моего ребенка!!! Ковровые бомбардировки! Представляешь, негодяйка Тамро берет его за горло и ставит перед выбором: "Женись официально, как положено любому уважающему себя грузину!" Бедный мой мальчик в растерянности. Впервые попал в такую ситуацию. А я ему говорю: "Лука, скажи этой деревенщине, что мы европейцы, фактически самые древние на евразийском континенте (хотя она столько не поймет). И сейчас все цивилизованные люди живут вместе без всяких обязательств и только потом фиксируют свои отношения, если возникает такая необходимость!"Мака нервно затянулась, выпустила клуб дыма и продолжила пересказ своих навалившихся бед бывшей однокласснице Эке. А бед было внушительное количество. - Я пыталась скрыть все эти потрясения от мамы, - продолжала женщина. - Но у нее прекрасный музыкальный слух, и она все услышала. Ты знаешь чего мне это стоило? Пришлось вызывать ей скорую. Для нее был шок, что к нам, с нашей княжеской фамилией пытается влезть какая-то хачапурщица из Харагаули. С совершенно дикой непрослеживаемой генетикой.На том конце провода Эка ахала, ужасалась и сочувствовала подруге от всей души. Потому что и для нее соединение несоединимого было шоком неслыханным. Само словосочетание "хачапурщица из Харагаули" воспринималось как крушение мира и привычных основ.Спустя две недели после эпохального разговора Мака все же достигла желаемого результата – смогла убедить 30-летнего Луку, что пробный брак в таком неравном социальном и культурном аспекте самое милое дело. Сама же выплескивала эмоции все той же Эке:- У ребенка стресс. Я же мать, все понимаю. Пусть поживут здесь, у меня под контролем. Эмоции схлынут. И Лука, который так любит Сэлинджера, через полгода сам поймет, что с этой деревенщиной Тамро просто не о чем говорить. И все вернется на исходные позиции.Эка поддерживала подругу и говорила, что это мудрое современное решение такого щекотливого вопроса.- В крайнем случае могут повенчаться, чтоб эту Тамро как-то успокоить. Все равно потом через год разбегутся. Потом оформят церковный развод, и нет проблем.Кое-как эту концепцию удалось донести и до претенциозной бабушки Луки, Нестан Амирановны, что надо просто потерпеть у себя в доме несколько месяцев чужое инородное тело, чтобы ребенок не испытывал прессинга от новых обязательств, давления на совесть и другие нежноранимые национальные чувства. И дело сладилось. Тамро перешла жить к Луке, обильно наслушавшись обещаний, что роспись и официальная свадьба не за горами, просто сейчас в семье временные материальные трудности, а уж если праздновать, то надо по всем правилам и никак не мелочиться.Мать и бабушка периодически пили валерьянку от новых и новых открытий, которые несло им общение с представительницей народных масс, а молодые просто наслаждались жизнью в отдельной выделенной им для экспериментов комнате. Причем Тамро, проявив крестьянскую основательность, не спешила бросить работу в своей пекарне, где пекла хачапури уже второй год своей городской жизни. Рассуждала она так, бросить не проблема, а вдруг ничего другого не найдешь. И Лука неизвестно чем дышит, то работает экскурсоводом благодаря подвешенному языку, то не работает. Туристы тоже сезонный вариант, а вот ее хачапури всегда с пылу с жару нарасхват.Так они мирно существовали пару месяцев, пока не случилось непредвиденное и капли валерьянки были прочно забыты на своей специальной аптечной полке надолго. Нестан Амирановна сломала шейку бедра. И понеслось: операция, памперсы, ходунки.Во всей этой кутерьме самой незаменимой показала себя Тамро. Возилась, кормила с ложки, поднимала – делала все, что надо было делать, без заламывания рук, истерик и напоминания о своих нервах.Уже на третьей неделе после случившегося Мака обняла Тамро и притянула к себе:- Чтоб я без тебя делала, моя девочка. Сиделку нанимать – дорогое удовольствие. А одна бы никак не справилась. Лука в этом деле не помощник.Жизнь катилась дальше, и в этой общей проблеме с лежачей больной Мака находила в Тамро все новые и новые положительные качества.- Какая она умелая и спокойная. И тактичная. Не лезет со своими советами, куда не просят, и Луку любит, кажется, совершенно бескорыстно. Еще не известно, как вела себя на ее месте какая-нибудь городская девчонка, у которой голова занята только шеллаком и надутыми губами до коровьего размера. А готовит так, президента в гости пригласить не стыдно.Примерно через полгода Мака, немного оторвавшись от возни с матерью, все же обнаружила, что в отношениях молодых что-то изменилось. Тамро выглядела грустной и какой-то подавленной, хотя и не жаловалась, а Лука стал реже бывать дома, предпочитая общество своей пробной жены старым друзьям по улице.Еще через месяц Лука объявил матери давно ожидаемое:- Мы расходимся. Ты была права. Мне рано было жениться.Мака расстроилась. Уже не мыслила себе жизни без ловкой незаменимой Тамро.Тамро собрала свой чемодан на колесиках и готовилась к уходу.- Куда же ты пойдешь? - уставилась на нее несостоявшаяся свекровь.- На старую квартиру, которую раньше снимала, - последовал ответ.- В ваши дела вмешиваться не могу, сами разберетесь. Но лучше оставайся тут, у нас. Уйти всегда успеешь. И зачем тебе тратить деньги на квартиру? Ты же нам не чужая.Тамро помялась и ослабила хватку на ручке чемодана. Дают – бери, бьют – беги. Здесь скорее первое.Мака сама взялась за ручку чемодана и покатила его к себе в комнату.…Так и живут все вместе. По вечерам на кухне пьют чай и смотрят программу "Курьер" несостоявшиеся свекровь и невестка, дружно критикуя и правящую партию, и оппозицию. Иногда несовпадаемые круги все же находят общие точки касания самым неожиданным образом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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мариам сараджишвили, рассказы мариам сараджишвили, грузия, аналитика, колумнисты