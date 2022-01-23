https://sputnik-georgia.ru/20220123/trudnyy-podezd-ili-istoriya-odnogo-doma-v-tbilisi-263734832.html

Трудный подъезд, или История одного дома в Тбилиси

Трудный подъезд, или История одного дома в Тбилиси

Трудно когда "человечностью" грешишь не только ты, но и весь дом. Таких домов в Тбилиси много. Вот история одного из них 23.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-23T16:01+0400

2022-01-23T16:01+0400

2022-01-23T16:01+0400

грузия

аналитика

колумнисты

тбилиси

рассказы мариам сараджишвили

мариам сараджишвили

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Циури, председатель товарищества корпуса N, самой заурядной пятиэтажки-хрущевки, пребывала в глубокой задумчивости. Ее ум будоражили два извечных вопроса русской истории: "Кто виноват?" и "Что делать?" Правда, от тонкостей и хронологии летоисчисления Циури была очень далека. Но проблема была архиважная.Из их подъезда опять сбежала очередная уборщица. Не держатся они в их подъезде, будто кто дурным глазом на них смотрит или джадо (груз. порча - ред.) делает.Вроде платят они нормально: по 4 лари с квартиры. И работа плевая. Подумаешь, большое дело в месяц три раза подмести и один раз мокрой тряпкой протереть. Сама б пошла, да уже силы не те и в своем же подъезде убирать – не комильфо, свой нехитрый имидж терять.Только еще один маленький нюанс. Подъезд у них, как бы так помягче сказать, трудный. Нет, с архитектурной точки зрения стандарт, как везде. А вот с жильцами – отдельный разговор.На пятом этаже у Нино пятый год долгоиграющий ремонт, песок, цемент, ногами туда–сюда рабочие ногами развозят по всем лестницам. А долгоиграющий, потому что денег нет. Нино оправдывается:- Что делать? У мужа на базаре то хорошо дела идут, то не продаются его ботасы. Хоть сама их покупай. А рабочие, как назло, аферисты попались, в трех местах сразу работают. Тут наврут, что у меня. А мне врут, что они в Дигоми на разрыв. Вхожу в положение.Ну и соседи входили в положение Нино. Все-таки свои люди. Одни и те же ступеньки столько лет трут. В Тбилиси это святое: уважение друг другу оказать поверх логики и юридических понятий. Потому как "Выше законов может быть любовь! Выше права — милость!" Евгений Леонов сказал. А он в этом деле толк понимал. Потому и Тбилиси любил всей душой.Так вот Нино за подъезд деньги не кладет. Объясняет логично.- Чего я буду класть, когда у меня ремонт. Вот закончим, тогда другое дело. Сразу все и уберем. А так смысла нет. Через пять минут опять то же самое будет. А у кого есть лишние четыре лари? На улице не валяются.На ее же площадке живет студент Важико. Хороший парень, вежливый. Всегда первый с соседями здоровается и сумки Назико помогает на третий этаж поднимать. Но и он деньги на уборщицу не кладет. Потому что беспонтово.- Зачем я буду класть 4 лари, когда у Нино пока еще ремонт идет. Все равно не видно будет. Вот кончится ремонт, я сразу первый положу, унамусо вико (груз. "Будь я бессовестный" - ред).На четвертом этаже Кетино живет. У нее, можно сказать, свежий покойник. Муж полгода назад умер. Бедный Бадри от рака ушел. Жалко, слов нет. Она подъездные деньги за свет и уборщицу не в общак не кладет. В переживаниях потому что. В постоянной печали пребывает. Соседи, известное дело, не давят на мозоль и делают индифферентные лица. Шут с ними с четырьмя лари и с лари на подъездный свет. Мир не перевернется. Мы 90-ые годы пережили. В одном огромном котле суп во дворе варили. На все квартиры. А тут свет какой-то. Наплевать и растереть.Амиран деловой до нельзя. В политике не последний человек. Циури его как-то месяц с биноклем из окна караулила и подсекла на подлете.- Амиран, имей совесть. Где деньги за свет и уборщицу? - спросила.Амиран сделал круглые глаза.- Вай ме, Циури, о каких деньгах ты говоришь? Я тут не живу. За что я должен платить?- Зато твои квартиранты по подъезду ходят.- Циури, ты же знаешь, как я тебя люблю. Ты мне просто как сестра. Нет, даже больше, почти вторая мама. Ты помнишь мою маму? Она тоже говорила: " Мы с Циури похожи, как дольки разрезанного яблока"….- Амиран, царство небесное твоей маме, но деньги надо положить.- Циури, вот смотри: мои квартиранты, люди культурные, у них в доме такая чистота, санэпидемстанция удивится. Значит, из своей квартиры, когда выходят, они подъезд запачкать не могут. Физически нечем.- А когда заходят?- Циури, у них джип. Ноги не пачкаются. Разве что два шага по земле сделают. И за эти два шага ты хочешь взять с них деньги??? Как тебе не стыдно, Циури?! Так тбилисцы себя не ведут.Еще полчаса Амиран стыдил Циури за жмотство и жестокосердие. В итоге обвинил в страшном:- Ты, Циури, не хочешь процветания нашей бедной родине. Из-за таких, как ты, туристы не захотят приезжать в Грузию. Аба, напишут у себя на Фейсбуке, что в таком-то корпусе с них ни за что хотели взять четыре лари на уборщицу. А уборщица твоя, учти, убирает не на уровне мировых стандартов.Амиран выхватил из кармана пакетик с одноразовыми салфетками "Селпак", молниеносно вытащил одну и протер перила. Потом ткнул в нос Циури собранный слой пыли.- Вот!!! Это все твой недосмотр. Где ты такое в Европе видела?Загнанная в угол Циури не знала, что ответить.Амиран брезгливо вытер руки и бросил салфетку прямо под ноги. Добавил грозно.- Если я спущусь и эта бумажка здесь будет, то ты, Циури, зря списываешь с людей деньги.Потом сделал паузу и сказал уже миролюбивее.- Циури, давай не будем ссориться. Чтоб я второй раз не слышал ничего про подъездные деньги!Так и умерло это дело.На третьем этаже живет одинокая пенсионерка Света. Соседи сами ей тарелки с супом заносят, поддержать старушку. А Циури за нее 4 лари свои кладет. Как у такой попросить?На втором этаже в однокомнатной многодетная семья с пятью детьми живет. Они б и рады дать, но у них деньги так быстро испаряются, будто их кто-то магнитом вытягивает. Кругом всем должны. Бедная Нана, мать пятерых мальчишек, вечно уставшая, сама предложила.- Циури, уборщицу на мой этаж не зови. Я сама буду свою площадку мыть.Вот как это, спрашивается, воплотить в жизнь... Найти уборщицу и сказать: "Тут мой, а тут обходи".На первом этаже наркуша Дато живет. С него вообще взятки гладки. Надо настроение его учитывать. То даст, то не даст.…..Циури вздохнула тяжело и села к компьютеру – писать пост о поиске новой уборщицы для их подъезда. Как говорится, Гугл знает все. Может и уборщицу найти поможет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

грузия, аналитика, колумнисты, тбилиси, рассказы мариам сараджишвили, мариам сараджишвили