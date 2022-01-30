https://sputnik-georgia.ru/20220130/takoe-raznoe-chuvstvo-yumora-ili-v-gostyakh-khorosho-a-doma-luchshe-263850719.html

Такое разное чувство юмора, или В гостях хорошо, а дома лучше

Такое разное чувство юмора, или В гостях хорошо, а дома лучше

Чувство юмора - вещь прекрасная, но надо знать меру, ну или хотя бы понимать, где и как шутить 30.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-30T16:01+0400

2022-01-30T16:01+0400

2022-01-30T16:01+0400

грузия

аналитика

колумнисты

рассказы мариам сараджишвили

мариам сараджишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24888/75/248887567_0:120:1277:838_1920x0_80_0_0_64f0b6200a472e275c7acb884144f608.jpg

-… Я раньше думал, если смешно, так всем смешно. Оказывается, не так дело обстоит. Я сам коренной самгорский. Никуда всю жизнь не ездил, но в последнее время моя жизнь резко изменилась. Можно сказать, в лучшую сторону. Трое друзей на день рождения решили сделать сюрприз. А они, учтите, сильно раскрутились и при этом остались людьми. Бывает и такое в нашей непонятной жизни.Суть подарка такая: каждый пригласил меня к себе в новую страну проживания. Чтоб немного разнообразить мою серую обыденность.Первым прислал мне визу и деньги на дорогу Додик, который уже 20 лет в Германии. Я быстренько собрался и полетел.Долетели мы до Мюнхена нормально. Стоим в очереди на таможенный досмотр. Я верчу головой туда–сюда, вокруг все блестит и сверкает, и сразу чувствуется, что ты за бугром, таким ощутимым и конкретным. Все мне любопытно и чувствую себя героем фильма "Паспорт". Сказали нам разуться, всю обувь сложить в какой-то ящик и идти босиком дальше. А обувь увезли проверять на наркотики. Смотрю на эту суету, и меня распирает. Во дают, думаю, немцы-перестраховщики.Подошла моя очередь. Таможенник спрашивает через переводчика:- Имеете ли при себе оружие и наркотики?Мне смешно стало, решил приколоться:- Да, конечно, и оружие, и наркотики, и БТР в кармане.Вай, что тут поднялось. Лица у таможенников вытянулись, слегка позеленели, а глаза остекленели, будто им кто скомандовал "Замри". Прямо дым из ушей идет, не могут понять, как может уместиться БТР в моем кармане. Может, это какая-то новая военная разработка.Подошел какой-то новый хмырь в форме и говорит что-то типа: "Следуйте за мной". А остальные копы уже пальцами свои кобуры нервно царапают и за моими движениями пристально следят.Слышу сзади кто-то на грузинском говорит:- Брат, скажи, что ты чистый. Они юмора не понимают. И не вздумай хоть слово сказать про террористов. Тогда у них моментально какие-то кнопки срабатывают, и тут же группа захвата приезжает, всех в мордой в пол кладут. Пожалей ра себя, пока красивый.Я понял, что тут не до шуток и дело нехорошо закручивается крупным сверлом. В итоге дал задний, еле доказал, что у меня ничего нет. Меня впустили в Германию, и спину мне жгли настороженные взгляды стражей порядка. Зуб даю, меня в итоге занесли в какие-то черно-красные списки.В Мюнхене мы неплохо провели время. Следующим пунктом был Киев. Туда меня позвал Ираклий. У него там около Крещатика маленькое кафе.Прилетаем в Борисполь. Опять-таки таможенный контроль. Высокий, белобрысый парень спрашивает:- Зброю, наркотики маєте?Вообще, я вам доложу, идиотская постановка вопроса. Кто имеет, тот все равно не скажет. Зачем тогда спрашивать?Я опять решил юморнуть, а то скучные все стоят, как на панихиде.- У меня все есть. Горячая и холодная зброя. На любой вкус.Думаю, парень молодой, не немец. Украинец почти наш человек, должен же понятие иметь.Какой там. Белобрысый тут же нажал какую-то кнопку у себя в кабинке, и смотрю, ко мне уже бегут двое и опять так некрасиво-нервически хватаются за всякие стрелялки.В Киеве мы тоже неплохо погуляли.Следом поступило предложение от Самвела, который давно в Ереван перебрался. Но тбилисское братство превыше всего. Вот он и позвал меня к себе на хороший коньячок. И не только коньячок.Поехал я в аэропорт. Стал сдавать багаж. А там новость. Никак нельзя колющие и режущие предметы в ручной клади. Опасаются, чтоб маникюрными ножницами теракт не устроить. Это объявление я прослушал, потому как перед законом чист.Проходил через металлоискатель, звенит зверь. Вроде, все из карманов выгрузил. Снова прошел. Звенит, маймун железный. Таможенники опять нервничают и смотрят на меня нехорошими глазами.В лотерею я вас всех что ли, выиграл? Еще говорят, что персонал в аэропорту сплошь психологи, по внешнему виду определяют подозрительных людей. Ну посмотрите же в мои честные глаза. Что может быть во мне сомнительного?Эти зануды тем временем заставили разуться. А у меня пардон, носки не первой свежести. Не думал я, что так далеко зайдет. И тут хорошо, что вспомнил брелок у меня крошечный на поясе с кусочком металла в виде острой подковы.Сказал об этом сатрапам. Обрадовались этой ерунде, будто килограмм наркотиков на мне обнаружили и им уже премия сама в руки плывет. Посчитали брелок режущим орудием.Не выдержал, все-таки сказал им элементарное:- Ребята, без чувства юмора человек - калека.За оскорбление посчитали.Короче говоря, кое-как добрался после Армении до родной грузинской границы. А там опять двадцать пять, пограничник спрашивает про те же наркотики и оружие.Я разозлился и вспомнил их ближайших родственников в непочтительном контексте:- Да, целый чемодан героина везу и пистолеты ТТ на продажу. Мозги вы мне уже вынесли идиотским вопросом.Вдруг смотрю, неожиданное дело. Офицер улыбается мне, как родному, и говорит:- Проходи, дорогой. Про тебя уже легенды ходят. Говорят, ездит туда-сюда какой-то тип из Грузии везде с оружием и нервы трепет нашему брату своими шутками. Добро пожаловать в Грузию!У меня сразу на сердце потеплело. Только спросил:- Ты тбилисец, брат?- Аба, ты как думал.- Из какого района?- В Глдани живу, во втором микро.Я аж прослезился.- А я в Навтлуги живу. Считай, соседи. Тбилиси такой маленький город. Дай обниму тебя!Тот слегка смутился.- Я при исполнении. Но ничего, плевать.Потом махнул рукой на инструкции и раскрыл мне объятия.Потому это я вам точно скажу, в гостях хорошо, а дома лучше. По крайней мере твое чувство юмора поймут как надо и не будут делать резких движений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220123/trudnyy-podezd-ili-istoriya-odnogo-doma-v-tbilisi-263734832.html

https://sputnik-georgia.ru/20220116/semki-kino-v-tbilisi-ili-smotret-na-chasy---sebya-ne-uvazhat-263618907.html

https://sputnik-georgia.ru/20220102/sluchay-na-bedoba-ili-unikalnaya-gruzinskaya-traditsiya-mekvle---263243999.html

https://sputnik-georgia.ru/20220109/dushevnye-rany-merabika-ili-kogda-lyubish-otpusti-262993694.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

грузия, аналитика, колумнисты, рассказы мариам сараджишвили, мариам сараджишвили