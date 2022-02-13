https://sputnik-georgia.ru/20220213/vera-brezhneva-vspomnila-o-raznitse-v-vozraste-s-konstantinom-meladze-264307258.html

Вера Брежнева вспомнила о разнице в возрасте с Константином Меладзе

Вера Брежнева вспомнила о разнице в возрасте с Константином Меладзе

Счастье зависит не от возраста партнеров, а от того, насколько ты доверяешь выбору своего сердца, считает певица

2022-02-13T15:02+0400

2022-02-13T15:02+0400

2022-02-13T15:02+0400

шестая волна

константин меладзе

вера брежнева

группа "виа гра"

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Популярная певица Вера Брежнева поговорила с подписчиками о разнице в возрасте в ее браке с продюсером Константином Меладзе, отметив, что она не имеет значения.У Брежневой часто спрашивают, каково ей в браке с Меладзе, который старше ее на 18 лет."Счастье зависит не от возраста, а когда доверяешь выбору своего сердца, уважаешь себя и партнера, когда над отношениями равнозначно работают оба, когда совпадают ценности и принципы. Когда вы выбираете друг друга каждый день. Когда прощаете друг другу ошибки и помогаете их избегать", - написала исполнительница.Отношения — это такой же труд, как и любая работа, считает Брежнева. Певица подчеркивает, что сильные чувства помогают пережить сложные моменты в семье. А если люди не любят друг друга, то им может помешать и возраст, и голос друг друга, и недостатки, и даже достоинства.Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились больше шести лет назад. Их брак был зарегистрирован в 2015 году в Форте-дей-Марми. Однако пара до сих пор редко выходит вместе в свет и почти не выкладывает совместные фотографии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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константин меладзе, вера брежнева, группа "виа гра", российский шоу-бизнес