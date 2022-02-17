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Две Евы: Белла и Джиджи Хадид снялись обнаженными для Versace – ФОТО
Две Евы: Белла и Джиджи Хадид снялись обнаженными для Versace – ФОТО
Пикантным и волнующим снимком знаменитых сестер поделилась глава модного дома - Донателла Версаче
2022-02-17T14:34+0400
2022-02-17T14:34+0400
2022-02-17T15:04+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Модели Джиджи и Белла Хадид снялись в пикантной фотосессии для бренда Versace – на фото сестры предстали полностью обнаженными.Модный дом Versace готовится представить весенне-летнюю коллекцию. Бренд уже отснял новую кампанию, звездами которой стали знаменитые сестры Хадид. К тому же, темой коллекции стали семья, которую избрала Донателла Версаче, продолжившая модное дело своего брата. 16 февраля Донателла опубликовала новый снимок в Инстаграм и он сразу же привлек внимание поклонников. На фото Белла и Джиджи Хадид позировали обнаженными, держа в руках сумки от Versace, а также "яблоко раздора". "Две Евы", "Это восторг", "Это законно, быть такими красотками", "Донателла, ты нас убиваешь", "Не могу оторваться", "Джиджи и Белла невероятные", – прокомментировали интернет-пользователи. Стоит напомнить, что обе девушки давно работают с модным брендом и дружат с семьей Версаче. Однажды Донателла даже набила татуировку Белле. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ника Ломидзе
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
белла хадид, джиджи хадид, зарубежные звезды, модель, модельный бизнес
Две Евы: Белла и Джиджи Хадид снялись обнаженными для Versace – ФОТО
14:34 17.02.2022 (обновлено: 15:04 17.02.2022) Подписаться на
Пикантным и волнующим снимком знаменитых сестер поделилась глава модного дома Донателла Версаче
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Модели Джиджи и Белла Хадид снялись в пикантной фотосессии для бренда Versace – на фото сестры предстали полностью обнаженными.
Модный дом Versace готовится представить весенне-летнюю коллекцию. Бренд уже отснял новую кампанию, звездами которой стали знаменитые сестры Хадид. К тому же, темой коллекции стали семья, которую избрала Донателла Версаче, продолжившая модное дело своего брата.
16 февраля Донателла опубликовала новый снимок в Инстаграм и он сразу же привлек внимание поклонников. На фото Белла и Джиджи Хадид позировали обнаженными, держа в руках сумки от Versace, а также "яблоко раздора".
"Две Евы", "Это восторг", "Это законно, быть такими красотками", "Донателла, ты нас убиваешь", "Не могу оторваться", "Джиджи и Белла невероятные", – прокомментировали интернет-пользователи.
Стоит напомнить, что обе девушки давно работают с модным брендом и дружат с семьей Версаче. Однажды Донателла даже набила татуировку Белле.
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