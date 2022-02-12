https://sputnik-georgia.ru/20220212/proiskhodit-chto-to-tyazheloe-dzhidzhi-khadid-vpervye-o-razryve-s-zeynom-malikom-264247388.html
"Происходит что-то тяжелое": Джиджи Хадид впервые о разрыве с Зейном Маликом
"Происходит что-то тяжелое": Джиджи Хадид впервые о разрыве с Зейном Маликом
Трудно увидеть в плохом прекрасное, но Джиджи Хадид, судя по всему, это удалось
2022-02-12T12:13+0400
2022-02-12T12:13+0400
2022-02-12T12:13+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев – Sputnik. Знаменитая модель Джиджи Хадид впервые прокомментировала свое расставание с Зейном Маликом в своем новом откровенном интервью журнала InStyle.В беседе с журналистом Джиджи немного поговорила о личном, затронув расставание с Зейном Маликом."Когда мы проводим время с людьми, нужно просто ценить это, принимать и стараться вынести что-то полезное из этих моментов. Даже если происходит что-то тяжелое, найдите в этом прекрасное", – сказала она.Теперь Джиджи ищет утешение в общение со своей дочерью Хай, которой посвящает все свободное время.Джиджи и Зейн расстались прошлой осенью. Расставание нельзя назвать мирным, ведь прошло оно на фоне скандала. Мать Хадид –Иоланда – обвинила Зейна в домашнем насилии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
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белла хадид, зейн малик , зарубежные звезды
"Происходит что-то тяжелое": Джиджи Хадид впервые о разрыве с Зейном Маликом
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Трудно увидеть в плохом прекрасное, но Джиджи Хадид, судя по всему, это удалось
ТБИЛИСИ, 12 фев – Sputnik. Знаменитая модель Джиджи Хадид впервые прокомментировала свое расставание с Зейном Маликом в своем новом откровенном интервью журнала InStyle.
В беседе с журналистом Джиджи немного поговорила о личном, затронув расставание с Зейном Маликом.
"Когда мы проводим время с людьми, нужно просто ценить это, принимать и стараться вынести что-то полезное из этих моментов. Даже если происходит что-то тяжелое, найдите в этом прекрасное", – сказала она.
Теперь Джиджи ищет утешение в общение со своей дочерью Хай, которой посвящает все свободное время.
Джиджи и Зейн расстались прошлой осенью. Расставание нельзя назвать мирным, ведь прошло оно на фоне скандала. Мать Хадид –Иоланда – обвинила Зейна в домашнем насилии.
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