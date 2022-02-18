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Не из-за детей: Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли

Не из-за детей: Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли

Голливудский секс-символ намерен доказать вину экс-супруги и проучить ее за тайную сделку

2022-02-18T17:17+0400

2022-02-18T17:17+0400

2022-02-18T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Голливудский актер Брэд Питт решил наказать бывшую жену: секс-символ снова подал в суд на актрису Анджелину Джоли. Питт и Джоли не могут мирно разойтись с 2016-го года. Долгое время пара делила имущество и опеку над детьми, а сейчас на повестке дня оказались финансовые вопросы. Так, Питт и Джоли владеют винодельней Chateau Mirival на юге Франции, которая выросла из простого семейного поместья и начала приносить паре большой доход. В 2021-м году суд разрешил актрисе продавать свои акции, что она и сделала. Источники из окружения актера поспешили встать на его сторону и рассказали, что Питт страстно любит свое детище и вложил в него огромное количество средств и времени. К тому же, это памятное место для всей семьи - именно тут состоялась свадьба актеров.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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брэд питт, анджелина джоли, франция, шоу-бизнес, зарубежные звезды