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Не из-за детей: Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли
Не из-за детей: Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли
Голливудский секс-символ намерен доказать вину экс-супруги и проучить ее за тайную сделку
2022-02-18T17:17+0400
2022-02-18T17:17+0400
2022-02-18T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Голливудский актер Брэд Питт решил наказать бывшую жену: секс-символ снова подал в суд на актрису Анджелину Джоли. Питт и Джоли не могут мирно разойтись с 2016-го года. Долгое время пара делила имущество и опеку над детьми, а сейчас на повестке дня оказались финансовые вопросы. Так, Питт и Джоли владеют винодельней Chateau Mirival на юге Франции, которая выросла из простого семейного поместья и начала приносить паре большой доход. В 2021-м году суд разрешил актрисе продавать свои акции, что она и сделала. Источники из окружения актера поспешили встать на его сторону и рассказали, что Питт страстно любит свое детище и вложил в него огромное количество средств и времени. К тому же, это памятное место для всей семьи - именно тут состоялась свадьба актеров.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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брэд питт, анджелина джоли, франция, шоу-бизнес, зарубежные звезды
Не из-за детей: Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли
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Голливудский секс-символ намерен доказать вину экс-супруги и проучить ее за тайную сделку
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Голливудский актер Брэд Питт решил наказать бывшую жену: секс-символ снова подал в суд на актрису Анджелину Джоли.
Питт и Джоли не могут мирно разойтись с 2016-го года. Долгое время пара делила имущество и опеку над детьми, а сейчас на повестке дня оказались финансовые вопросы.
Так, Питт и Джоли владеют винодельней Chateau Mirival на юге Франции, которая выросла из простого семейного поместья и начала приносить паре большой доход. В 2021-м году суд разрешил актрисе продавать свои акции, что она и сделала.
Джоли продала свою часть поместья компании Stoli Group, Tenute Del Mondo за 164 миллиона долларов. Как сообщает People, сделка привела Питта в бешенство и он поспешил в суд. В своем иске актер заявил, что Джоли продала активы без его ведома и теперь обязана возместить ущерб или аннулировать сделку.
Источники из окружения актера поспешили встать на его сторону и рассказали, что Питт страстно любит свое детище и вложил в него огромное количество средств и времени. К тому же, это памятное место для всей семьи - именно тут состоялась свадьба актеров.
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