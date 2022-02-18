https://sputnik-georgia.ru/20220218/s-ploschadki-v-bolnitsu-kristina-asmus-silno-postradala-na-semkakh-264561495.html

С площадки в больницу: Кристина Асмус сильно пострадала на съемках

С площадки в больницу: Кристина Асмус сильно пострадала на съемках

Один съемочный день известной актрисы закончился неприятным инцидентом и болезненной травмой

2022-02-18T14:35+0400

2022-02-18T14:35+0400

2022-02-18T14:35+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус пострадала во время работы над новым проектом – звезду экстренно увезли в клинику прямо со съемочной площадки. Асмус приступила к съемкам очередного фильма. Новый проект отнимает не только силы, но и здоровье экс-супруги Гарика Харламова. Недавно звезде нужно было воспользоваться полосками для депиляции ради одной сцены, и все неожиданно закончилось производственной травмой.Об этом Кристина рассказала в Инстаграм. Асмус опубликовала новые снимки: на фото артистка показала ожог в подмышечной впадине и рассказала об инциденте на съемках. Оказалось, что с первой попытки сдернуть восковую полоску с зоны подмышек, звезда не поняла, что повредила кожу и повторила этот эксперимент. Боль пронзила все тело артистки и она заметила разрастающийся кровоподтек. После этого ей оказали первую помощь на площадке – обработали рану и приложили лед, но это усугубило ситуацию. Тогда Асмус отправили в больницу. Асмус провела бессонную ночь и пожаловалась на долгое заживление раны. Также она подчеркнула, что теперь нужно придумывать, как закрывать ожог во время съемок и работы в театре. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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кристина асмус, гарик харламов, российский шоу-бизнес, шоу-бизнес