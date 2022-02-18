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С площадки в больницу: Кристина Асмус сильно пострадала на съемках
С площадки в больницу: Кристина Асмус сильно пострадала на съемках
Один съемочный день известной актрисы закончился неприятным инцидентом и болезненной травмой
2022-02-18T14:35+0400
2022-02-18T14:35+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
кристина асмус
гарик харламов
российский шоу-бизнес
шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус пострадала во время работы над новым проектом – звезду экстренно увезли в клинику прямо со съемочной площадки. Асмус приступила к съемкам очередного фильма. Новый проект отнимает не только силы, но и здоровье экс-супруги Гарика Харламова. Недавно звезде нужно было воспользоваться полосками для депиляции ради одной сцены, и все неожиданно закончилось производственной травмой.Об этом Кристина рассказала в Инстаграм. Асмус опубликовала новые снимки: на фото артистка показала ожог в подмышечной впадине и рассказала об инциденте на съемках. Оказалось, что с первой попытки сдернуть восковую полоску с зоны подмышек, звезда не поняла, что повредила кожу и повторила этот эксперимент. Боль пронзила все тело артистки и она заметила разрастающийся кровоподтек. После этого ей оказали первую помощь на площадке – обработали рану и приложили лед, но это усугубило ситуацию. Тогда Асмус отправили в больницу. Асмус провела бессонную ночь и пожаловалась на долгое заживление раны. Также она подчеркнула, что теперь нужно придумывать, как закрывать ожог во время съемок и работы в театре. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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кристина асмус, гарик харламов, российский шоу-бизнес, шоу-бизнес

С площадки в больницу: Кристина Асмус сильно пострадала на съемках

14:35 18.02.2022
© photo: Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус - Sputnik Грузия, 1920, 18.02.2022
© photo: Sputnik / Alexey Maishev
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Один съемочный день известной актрисы закончился неприятным инцидентом и болезненной травмой
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус пострадала во время работы над новым проектом – звезду экстренно увезли в клинику прямо со съемочной площадки.
Асмус приступила к съемкам очередного фильма. Новый проект отнимает не только силы, но и здоровье экс-супруги Гарика Харламова. Недавно звезде нужно было воспользоваться полосками для депиляции ради одной сцены, и все неожиданно закончилось производственной травмой.
Об этом Кристина рассказала в Инстаграм. Асмус опубликовала новые снимки: на фото артистка показала ожог в подмышечной впадине и рассказала об инциденте на съемках. Оказалось, что с первой попытки сдернуть восковую полоску с зоны подмышек, звезда не поняла, что повредила кожу и повторила этот эксперимент.
Боль пронзила все тело артистки и она заметила разрастающийся кровоподтек. После этого ей оказали первую помощь на площадке – обработали рану и приложили лед, но это усугубило ситуацию. Тогда Асмус отправили в больницу.

"Уехали с площадки в клинику. В итоге – ожог. Выписали таблетки, гормональный спрей, всевозможные мази", – написала звезда в блоге и добавила, что теперь ей нельзя пользоваться дезодорантом и тональным средством.

Асмус провела бессонную ночь и пожаловалась на долгое заживление раны. Также она подчеркнула, что теперь нужно придумывать, как закрывать ожог во время съемок и работы в театре.
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