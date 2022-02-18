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Собака очень любит мультики и готова променять на них что угодно – забавное видео
Собака очень любит мультики и готова променять на них что угодно – забавное видео
Радостный танец домашнего животного при просмотре мультфильма бесценен. Кажется, ей больше ничего не нужно для счастья 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T06:33+0400
2022-02-18T06:33+0400
2022-02-18T06:33+0400
собака
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На кадрах видно, как девушка держит в руке планшет, а собака радостно бежит вместе с ней. Затем хозяйка ставит планшет на маленький столик и включает питомцу мультфильм, в котором есть домашние животные. Собака же сразу садится и начинает его смотреть. И больше ей ничего не интересно. Даже если перед ее носом проводят вкусным лакомством.Смотрите на видео также:
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
собака
Собака очень любит мультики и готова променять на них что угодно – забавное видео
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Радостный танец домашнего животного при просмотре мультфильма бесценен. Кажется, ей больше ничего не нужно для счастья
На кадрах видно, как девушка держит в руке планшет, а собака радостно бежит вместе с ней. Затем хозяйка ставит планшет на маленький столик и включает питомцу мультфильм, в котором есть домашние животные. Собака же сразу садится и начинает его смотреть. И больше ей ничего не интересно. Даже если перед ее носом проводят вкусным лакомством.
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