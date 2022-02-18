https://sputnik-georgia.ru/20220218/sobaka-ochen-lyubit-multiki-i-gotova-promenyat-na-nikh-chto-ugodno--zabavnoe-video-264543282.html

Собака очень любит мультики и готова променять на них что угодно – забавное видео

Собака очень любит мультики и готова променять на них что угодно – забавное видео

Радостный танец домашнего животного при просмотре мультфильма бесценен. Кажется, ей больше ничего не нужно для счастья 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T06:33+0400

2022-02-18T06:33+0400

2022-02-18T06:33+0400

собака

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На кадрах видно, как девушка держит в руке планшет, а собака радостно бежит вместе с ней. Затем хозяйка ставит планшет на маленький столик и включает питомцу мультфильм, в котором есть домашние животные. Собака же сразу садится и начинает его смотреть. И больше ей ничего не интересно. Даже если перед ее носом проводят вкусным лакомством.Смотрите на видео также:

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

собака