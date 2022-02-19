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51-летняя Наоми Кэмпбелл впервые показала свою дочь – ФОТО

51-летняя Наоми Кэмпбелл впервые показала свою дочь – ФОТО

Малышка прекрасна, но лица не разглядеть. Один из последних модных трендов звездных родителей - не показывать лица детей

2022-02-19T11:01+0400

2022-02-19T11:01+0400

2022-02-19T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл впервые показала свою дочь, появившись с ней на обложке британского Vogue.На фотографии модель предстала с пышной прической гофре и в черном минималистичном образе. На руках она держит малышку спиной к фотографу, поэтому полностью увидеть лицо девочки не удается.Однако поклонники могут радоваться и этому, ведь Наоми не показывала дочь почти год. Дочь Наоми Кэмпбелл родилась в мае 2021 года, при этому другую информацию модель не распространяет.Неизвестно ни имени девочки, ни того, кто является ее отцом. Однако в интервью Кэмпбелл решила опровергнуть один слух, что девочку она удочерила.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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шоу-бизнес, наоми кэмпбелл, зарубежные звезды