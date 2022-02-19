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51-летняя Наоми Кэмпбелл впервые показала свою дочь – ФОТО
51-летняя Наоми Кэмпбелл впервые показала свою дочь – ФОТО
Малышка прекрасна, но лица не разглядеть. Один из последних модных трендов звездных родителей - не показывать лица детей
2022-02-19T11:01+0400
2022-02-19T11:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
наоми кэмпбелл
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл впервые показала свою дочь, появившись с ней на обложке британского Vogue.На фотографии модель предстала с пышной прической гофре и в черном минималистичном образе. На руках она держит малышку спиной к фотографу, поэтому полностью увидеть лицо девочки не удается.Однако поклонники могут радоваться и этому, ведь Наоми не показывала дочь почти год. Дочь Наоми Кэмпбелл родилась в мае 2021 года, при этому другую информацию модель не распространяет.Неизвестно ни имени девочки, ни того, кто является ее отцом. Однако в интервью Кэмпбелл решила опровергнуть один слух, что девочку она удочерила.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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шоу-бизнес, наоми кэмпбелл, зарубежные звезды

51-летняя Наоми Кэмпбелл впервые показала свою дочь – ФОТО

11:01 19.02.2022
© AP Photo / Chris PizzelloНаоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл - Sputnik Грузия, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Chris Pizzello
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Малышка прекрасна, но лица не разглядеть. Один из последних модных трендов звездных родителей – не показывать лица детей
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл впервые показала свою дочь, появившись с ней на обложке британского Vogue.
На фотографии модель предстала с пышной прической гофре и в черном минималистичном образе. На руках она держит малышку спиной к фотографу, поэтому полностью увидеть лицо девочки не удается.
Однако поклонники могут радоваться и этому, ведь Наоми не показывала дочь почти год. Дочь Наоми Кэмпбелл родилась в мае 2021 года, при этому другую информацию модель не распространяет.
Неизвестно ни имени девочки, ни того, кто является ее отцом. Однако в интервью Кэмпбелл решила опровергнуть один слух, что девочку она удочерила.
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